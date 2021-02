/ / Cantante acusa a Vicente Fernández de acoso sexual y algo más grave

Lupita Castro sostuvo que tiene pruebas y no está dispuesta a callar más. La cantante Lupita Castro aseguró que Vicente Fernández la acosó en repetidas ocasiones y pronto saldrá a la luz todo lo que vivió junto al cantante.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso”, afirmó la mujer en un video que circula en redes sociales. Castro también compartió que próximamente publicará un libro para destapar las presuntas malas experiencias que ‘El Charro de Huentitán’ le hizo pasar.

“No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace 8 meses yo empecé a escribir un libro, y a consecuencia de esto, una televisora de aquí de Estados Unidos me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada”, puntualizó.

Recordemos que hace unos días, salieron a la luz varios de videos donde se aprecia el momento en que ‘Chente’ toca los senos de algunas de sus fans cuando se fotografía con ellas. Ante esto, el famoso dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que su intención era tocar los hombros de sus seguidoras, pero se confundió.