/ / Alcalde de SDE advierte a regidores que no firmará aumento a sus ingresos hasta los RD$267.000

SANTO DOMINGO ESTE, RD.- El alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (SDE), Manuel Jiménez, definió como “ilegal y penosa” la aprobación de viáticos por un monto mensual de 22,000 pesos que se hicieron esta semana los regidores de ese municipio.

Jiménez dijo que la disposición que eleva los ingresos de los regidores a 267,000 pesos no estaba en agenda y que el proyecto se conoció de imprevisto, ante una solicitud de la vocera del Partido Revolucionario Moderno y advirtió que no acepta ese aumento y por tanto no lo firmará.

El alcalde sostuvo que “el concejo de regidores no trabaja” y constituye una traba para resolver las prioridades que afectan la municipalidad.

Manuel Jiménez responsabilizó a los regidores de obstaculizar los avances en la lucha contra el cúmulo de desechos sólidos que afecta a ese municipio.