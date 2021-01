/ / Wilson Camacho califica como "un acto de perversidad" supuesta propuesta de Jean Alain a Ángel Rondón

El magistrado titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo desconocer de un presunto acuerdo que habrían hecho las pasadas autoridades del Ministerio Público con el imputado Ángel Rondón.

Camacho ha dicho “en varias ocasiones” que desconoce sobre ese acuerdo, al tiempo que calificó la propuesta como “un acto de perversidad”.





“En cualquier parte del mundo, si el Ministerio Público hiciera una propuesta en esa naturaleza, si la hiciera de esa forma, eso constituiría un acto de perversidad”, manifestó Camacho.

Además, dijo que en su momento el equipo del Ministerio Público a cargo del caso Odebrecht, se dividió en dos.

“Ese acuerdo es de mi desconocimiento y lo he dicho en varias ocasiones, el equipo de Odebrecht se dividió en dos equipo: uno para la litigar y otro para la investigación, y fue una decisión de las autoridades del Ministerio Público en ese momento. A mí se me colocó en el ámbito de la litigación del proceso, por eso desconocemos si esa propuesta se hizo o si no se hizo”.







Ángel Rondón, uno de los principales imputados del caso Odebrecht, afirmó que el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, le pidió involucrar al presidente Luis Abinader en el caso de corrupción, así como acusar a “dos o tres personas” del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rondón habló durante una entrevista en el programa Siendo Honestos con Katherine Hernández de CDN canal 37.

