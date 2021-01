/ / Vocera de la Presidencia, Milagros Germán, confunde la isla con un continente y se convierte en tendencia número 1 en las redes sociales

Joseph A. Jean Montero: Se usó una metáfora para referirse a un tema. Para los que todo lo critican, si no se toma la iniciativa todo el tiempo estaremos quejándonos sin hacer nada que valga la pena felicidades.

Aruncy: Milagros lo sabe muy bien; el problema es que algunos lectores no entienden de metáforas y eso no es culpa de ella.

Esperanza Benítez Ramírez: Perdón; pero la metáfora es una figura que hay que saber utilizarla. La metáfora no confunde ni distorsiona el mensaje central. Si quiso usar metáfora; pues no salió bien.

Doris Veloz: Será que quiso decir: Somos dos países en una misma isla.

Francia Báez: Ni Santo Domingo es un continente ni tampoco Haití, hay que estudiar un poco de geografía son cinco milagros y Santo Domingo pertenece al Continente Americano.

Agustín Meléndez: Yo la he defendido lo admito, pero ya no más, ¿Las clases de geografía para cuándo? lea, envíe mensajes claros, déjese ayudar, no está mal pedir ayuda, está mostrando mucha incompetencia