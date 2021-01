SANTO DOMINGO.- Un empleado de la Lotería Nacional sorprendido este sábado intentado alegadamente estafar a esa entidad alterando un boleto para ganar el primer premio mayor del sorteo Extraordinario de Navidad, con la ayuda de un motoconchista de Bonao, será sometido a la justicia.

En un audiovisual difundido en redes sociales se escucha al director de la entidad, licenciado Luis Maisichell Dicent, reprender al colaborador, a quien reclama haber abusado de su confianza.

“Cuidado si habla otra mentira, lo que me duele que te nombré yo a ti. Que te di mi confianza. Nos vemos en los tribunales de la justicia, no solo estafaste la Lotería o intentaste estafarme. Jugaste con mi corazón, eso no se hace”, expresó Dicent.

La información fue confirmada vía telefónica por la encargada del departamento de comunicaciones de la institución.

El presunto estafador confesó que ofreció dos millones de pesos al motoconchista de Bonao para que se hiciera pasar como el ganador del primer premio de cinco millones, un apartamento y una jeepeta del año.Ambos involucrados en el intento de estafa serán sometidos a la Justicia.