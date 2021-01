Ortiz Bosch recomienda suspender a Faña de funciones en IAD hasta que se esclarezca denuncia sobre supuesta agresión sexual

República Dominicana.-A consideración de la directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, el director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, debe ser suspendido de sus funciones, hasta tanto se investigue y esclarezca la denuncia de supuesta agresión sexual contra una mujer señalada como gerente financiera de la institución.

"Lo más recomendable es suspensión mientras la Procuraduría hace su investigación, para que él tenga derecho a defenderse en el proceso, pero también la justicia tenga la oportunidad de señalar si es correcto o incorrecto su accionar y, actuar en consecuencia", dijo Ortiz Bosch.

Cuestionada sobre si se reuniría con su compañero de partido, Leonardo Faña, que en ese momento se encontraba en el Palacio Nacional, la directora de la DIGEIG respondió que no se reúne con quien ella tenga posiblemente que investigar.

"Yo no me reúno con nadie que tenga yo la obligación y tenga contemplado investigar. Sí, lo vi aquí en el pasillo, pero no quise (…) porque yo no vine a esto, yo vine a hablar del Gabinete. Ustedes saben que presido un Gabinete de Transparencia, en ese sentido vine a comunicarle al presidente algunas cosas que habíamos resuelto, pero yo no acostumbro a reunirme, a menos que no sea abierta una investigación", enfatizó la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Lo que sí precisó la funcionaria es que la Dirección de Ética no ha recibido la denuncia contra Faña, pero lo que saben es que está en manos de la justicia.

"Es doloroso, cuando esas cosas pasan. Lo recomendable es mantener una actitud siempre cuidadosa de los seres humanos, interpretar que somos una columna del presidente, que siempre recomienda actuar de esa manera y ser cuidadosos en la relación de mujeres y hombre que es algo que debemos de seguir fortaleciendo", destacó.

La gerente financiera del Instituto Agrario Dominicano (IAD), María Isabel Flores Encarnación, acusa a Leonardo Faña de agresión sexual, cuando supuestamente la buscó, a principio de enero en curso, en un establecimiento comercial de la Capital y, luego de darle a comer y a tomar algo que la hizo perder el conocimiento, la habría llevado a una cabaña en Santo Domingo, y luego a Bonao.