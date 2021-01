/ / Los que dijeron adiós al 2020.

El 2020 ha sido un año oscuro en todo el sentido de la palabra para la humanidad. Muchas perdidas a causa de la pandemia del Coronavirus, siendo el arte uno de los sectores que más ha sufrido por culpa del Covid19 al punto que le ha arrebatado la vida a muchos famosos, al igual, que otros tantos se han visto contagiado por la silente enfermedad. Nuestro compañero Richard Hernández nos preparó la siguiente historia.



La República Dominicana no fue la excepción para que el Coronavirus hiciera sus estragos en muchas de las figuras del medio. La lista cada vez es más larga de famosos, donde se incluyen diseñadores, artistas, cantantes y comunicadores que han padecido las consecuencias del Covid19, en algunos casos han perdido la vida.



Para el mes de marzo, cuando se declaró la pandemia en el país, que posteriormente se decretó toque de queda, uno de los primeros nombres que se escuchó fue el de la diseñadora Jenny Polanco, quien lamentablemente perdió la batalla frente al temible virus.



Este 2020, además, será recordado porque la enfermedad le quitó la existencia al cantautor Víctor Víctor, a la edad de 71 años, tras permanecer varios días hospitalizado por Covid.



La lista de los fallecidos es amplia, esta el caso del merenguero típico El Ciego de Nagua que también partió de esta vida tras combatir al mortal virus, el deceso del cantante se produjo en la ciudad de New York.



Mucha tristeza dejó con su fallecimiento, el pastor y músico Fausto Arias, esposo de Jocelyn, hermana de Milly Quezada, al igual, que el músico y cantante Billy Bachata, bajista y vicepresidente de Sgacedom. Ambos perdieron la lucha contra el Coronavirus.



El cantante Francis Oliver, con apenas 51 años de edad, ex intérprete de la orquesta de Cuco Valoy y Wilfrido Vargas, entre finales de los años 80 y principios de los 90 dejó esta vida terrenal por el Covid.



Mucho más dijeron adiós este 2020, como es el caso de Tony Águila, el fundador y expropietario de la discoteca El Águila, quien dejó a su familia cargada de dolor por su partida; el destacado empresario del entretenimiento murió en la ciudad de New York.



Tras venir a pasar unas vacaciones al país procedente de la ciudad de Miami, el joven instagramer Manny Hiraldo mejor conocido como “Dominican Manny” o “Dj Manny”, luego de permanecer varios días ingresado en una unidad de cuidados intensivos en La Vega falleció por el virus.



Casi en la postrimería de este 2020 el merenguero Cheché Abreu, famoso por el merengue “la Negra Pola”, partió de este mundo por problemas renales causados por el Coronavirus.



Ahora, en el mes de diciembre, el país se enteró del falleció del veterano cantante Vinicio Franco, una leyenda del merengue a la edad de 87 años. Franco permaneció varios días ingresado en el Hospital Ramón de Lara, de la Base Aérea de San Isidro, por problemas de diabetes agravados por el Covid19.



A nivel internacional, han ocurrido muchas muertes, algunas por el Covid19, otras en cambio por otras enfermedades.



David Prowse, el actor que estaba debajo del traje y el casco de Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars, murió “tras una breve enfermedad” en el Reino Unido a los 85 años de edad.



En tanto, que la madre del cantante español Miguel Bosé, Lucía Bosé murió a los 89 años al no poder superar el coronavirus.



El pasado 13 de julio, después de cinco días de búsqueda, el cuerpo de la actriz Naya Rivera aparecía en el lago Piru, al norte de California. La intérprete, conocida por su papel de la animadora Santana en la serie musical Glee, había fallecido mientras salía a navegar con su hijo, Josey de cuatro años.



El mes de diciembre, que es un mes de alegría, se ha visto lleno de oscuridad tras la repentina muerte de varios artistas de fama mundial. Como es el caso, del veterano salsero puertorriqueño Tito Rojas, conocido como «El gallo salsero» y por temas como «Siempre seré» o «Señora de madrugada», quien falleció a sus 65 años de un presunto ataque al corazón.



En México, el cantautor Armando Manzanero partió de este mundo a los 85 años, pocos días después de haber sido hospitalizado en Ciudad de México tras contraer coronavirus.



Mientras, que el pasado 25 de noviembre, aproximadamente a las 11:30 de la mañana de Argentina, dio la vuelta al mundo el fallecimiento de la leyenda del futbol Diego Armando Maradona, quien fue encontrado muerto cuando fueron a despertarlo. Según los resultados preliminares de la autopsia, el fallecimiento fue consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda que le generó un edema de pulmón.



Finalizamos, en la República Dominicana con la triste noticia del deceso de Sandy Carriello, del dúo urbano Sandy & Papo, quien habría fallecido a causa de un paro cardíaco la tarde del miércoles 23 de diciembre. Con la muerte de Carriello, ambos integrantes del dúo están muertos. Luis Ernesto Dechamps, más conocido como Papo, falleció en 1999 por un accidente automovilístico. Sandy & Papo fue uno de los grupos más emblemáticos de los géneros urbanos latinos en sus primeros años.

