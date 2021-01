/ / Los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su romance: “Tuvimos mucho aprendizaje”

“Lo bailado nadie nos lo quita”, dijeron Michelle Renaud y Danilo Carrera la tarde de este lunes para anunciar el fin de su romance.



Tanto la actriz mexicana como el actor ecuatoriano compartieron la misma imagen y el mismo mensaje en sus respectivas cuentas de Instagram para hablar del fin de su relación amorosa, pero no de su amistad.



“Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación”, decía el mensaje al inicio.



“Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO”, añadió el texto que confirmó algunas versiones que venían circulando desde hace algunas semanas respecto de su relación.



Ni Danilo ni Michelle dieron detalles sobre las causas de su separación que, para algunos, resultó sorpresiva ya que la pareja se mostraba bastante enamorada en redes sociales.



De hecho, todavía el pasado diciembre compartió Danilo en Instagram unas fotografías en compañía de Michelle, mientras que ella hace una semana publicó un romántico mensaje para felicitarlo por su cumpleaños.



“¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Que tengas un año lleno de bendiciones, trabajo , éxito, salud y mucho amor¡ ¡Y estoy convencida de que así será porque como la pasas en tu día la pasas en el año y hoy fue increíble que nos nevará wooow! ( aunque los envidiosos digan que solo fue granizo) @danilocarrerah TE AMOOOOOOO MUCHO”, escribió Michelle para acompañar una imagen en la que posó besando la mejilla del actor.



Danilo aprovechó para responder a ese mensaje de Renaud con tiernas palabras. “¡Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana! Lo mejor de mi día”.



Sin embargo, este 25 de enero confirmaron que ya no son pareja.



Fue también a través de redes sociales donde ellos destaparon su romance, el 16 de junio de 2019. Ambos compartieron una foto en la que posaron abrazados, mirándose de frente y celebraron el amor que existía entre ellos.



Renaud y Danilo trabajaron en la telenovela Hijas de la Luna, transmitida en Televisa entre febrero y junio de 2018.



Fue entonces cuando algunos empezaron a relacionarlos, sobre todo después de que en mayo de 2018 Renaud diera a conocer su separación de Josué Alvarado, con quien se casó en 2016 y quien es padre de su hijo Marcelo.



Poco después, en una transmisión de Facebook Live, en la que estuvo acompañada por Danilo Carrera, Michelle negó los rumores sobre un supuesto romance con el actor ecuatoriano.



“Nada más les quiero decir que no se dejen engañar nunca… La química que ven entre Danilo y yo es de trabajo, maravillosa y es para ustedes, que nadie amarillista y gente sin cabeza los engañe”, aseguró.



De Danilo Carrera se supo que desde 2018 se divorció de la venezolana Ángela Rincón, con quien se casó en mayo de 2015, después de tres años de novios. Fuente Infobae