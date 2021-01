/ / LAS ÁGUILAS DEPUES DE UN BUEN SUSTO OBLIGAN A UN SÉPTIMO JUEGO

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS

Por Osvaldo FrancoLas Águilas Cibaeñas buscarán emular la hazaña de los Leones del Escogido, único equipo en regresar de una serie adversa 1-3, ante Estrellas y ser campeones en la temporada 87-88, después de vencer a los Gigantes en la Valle de la Muerte, a pesar de tremendo susto, 6 por 5.Juan Lagares, con uno fuera en el cuarto y cuenta de dos strikes sin bolas, bases llenas, conectó largo batazo por todo el left field que rompió el empate a una que tenían Águilas y Gigantes en el sexto juego de la final de Lidom, la cual está dedicada a José Miguel Fernández.La primera victoria de Águilas en la final en su casa fue sufrida, pues llegaron al noveno con ventaja amplia de 5 carreras, pero que se vio comprometida con cuadrangular de tres carreras de José Sirí y Ronald Guzmán, back to back, con apenas un out. Neftali Feliz se repuso y concluyó ponchando Alfredo Marte y Juan Francisco.Los Gigantes tomaron el control del juego en el primer episodio ante Yunesky Maya, ponchó a 7 en 4.2 entradas, con doblete a la pared de Francisco, los locales con sencillo de Melky Cabrera y dos fuera igualaron en el cierre de la entrada.Lagares remolcó la sexta vuelta amarilla con sencillo al cuadro en el sexto episodio. Joe Van Meter se apuntó la victoria con trabajo de 3 entradas de dos hits y dos carreras limpias con 4 ponches, perdió Scott Harkin quien laboró 3.1 entradas de 7 hits 3 carreras limpias y un ponche.Juan Lagares comandó la ofensiva de los 21 veces campeones de 4-3 HR(2) 5E 1A, Melky Cabrera 4-2 1E, Ramon Torres 4-1 2A, Juan Carlos Perez, Jonathan Villar y Johan Camargo un hit y una anotada para cada uno y Luis Juárez un sencillo.La tropa Gigante fue encabezada por José Sirí 5-1 HR(2) 3E 1A, Ronald Guzmán 4-1 HR 1EA, Juan Francisco 5-1 H2 1E, Richard Urena de 2-2 1A, Abiatal Avelino 4-2 y Wilin Rosario un hit.El séptimo juego de la final será este lunes en el Julián Javier, por las Águilas subirá a la colina de los sustos Andy Otero, por los gigantes, aún es una incógnita, pues tienen molestias sus dos principales lanzadores, César Valdez y Paolo Espino, quienes debían lanzar sábado y domingo y no pudieron.