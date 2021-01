Haitianos se oponen a que el gobierno los excluya del programa de vacunación contra el covid-19

REPÚBLICA DOMINICANA.- Los haitianos que se dedican a la venta de artículos como flores, alimentos, ropas y calzado, en el Pequeño Haití, ubicado en el sector San Carlos, reaccionaron al programa de vacunas contra el covid-19, que anunció el gobierno donde se compromete a suministrar el antídoto a los dominicanos.

Explicaron que para acabar definitivamente con la pandemia del coronavirus es necesario vacunar a todos los habitantes de la República Dominicana, sin importar su nacionalidad.

"A todos hay que ponerle esa vacuna, sino no tiene sentido porque habrá unos sin protección que contagiarán a los que si vacunaron, no estamos de acuerdo con que se escojan unos y otros no", dijo José Pierre, nacional haitiano.

Otros catalogaron como racismo que varios sectores del país se opongan a que la vacuna sea suministrada a los inmigrantes que se encuentran en el territorio dominicano.

"Sería como lavarse las manos y volvérsela a ensuciar, yo veo mucha gente que piensa que nosotros somos menos por no estar en nuestro país y eso no es así, la vacuna debe ser para todos; dominicanos, haitianos, venezolanos, chinos", expresó Moise Francois, nacional haitiano.

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, manifestó su rechazo a que el proceso de vacunación contra el COVID-19 en República Dominicana excluya a inmigrantes indocumentados, entendiendo necesaria la aplicación de un plan integral