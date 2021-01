Fernando Villalona dice es mejor se pierdan los negocios que la vida por Covid19. Va bien de su bariátrica.

El “Mayimbe” Fernando Villalona vaticinó que el 2021 será un año difícil no solo para la clase artística si no para todos los sectores del país. En una conversación, con el espacio “Entre-vista” del Grupo SIN el merenguero aseguró que es mejor que se pierdan los negocios que la vida por la pandemia del Covid19.



“Pero es más importante que se pierda el negocio y no la vida, porque si pierdes el negocio sigues viviendo y tienes tiempo de poner, instalar algún día otro

negocio porque no sabemos cuando esta pandemia va a parar”, dijo el merenguero a Lowensky Natera.



El “niño mimado” agregó, además, “si mueres en cambio no vas a tener la oportunidad de seguir tus sueños, tu negocio, por falta de la responsabilidad que debemos tener”, según las informaciones de la salud.



Fernando habló, también, sobre el proceso quirúrgico que vivió en diciembre cuando fue sometido a una bariátrica para controlar su peso.



“Me he sentido muy bien, pero el tratamiento es bien duro. El procedimiento es bien duro porque yo no estoy acostumbrado tan poquito, pese a que estoy consciente que hay que comer de esa manera”, dijo.



Dijo que los tres primeros días de la cirugía no comió, bebió agua y tampoco pudo dormir. Fuente Richard Hernandez