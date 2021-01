/ / El Lápiz a Santiago Matías: “Eres propulsor de la división entre boricuas y dominicanos”

Lápiz “Conciente” no se ha quedado callado ante la situación que se ha dado en el genero urbano tras las disculpas la semana pasada del Alfa a Anuel AA; en ese sentido, y tras el llamado que hiciera Santiago Matías “Alofoke” de que debe prevalecer la unidad y la unión en el movimiento urbano, el “Papá del Rap” lo acusó de ser el “propulsor de la división entre boricuas y dominicanos”.



En el mensaje, el Lápiz aseguró que posee “audios” donde Matías se está “cagando” en la madre” de los puertorriqueños. “Y ahora vienes con esta guayaba”.



Agregó en su comentario, que más tarde eliminó, que “Los boricuas y los dominicanos somos hermanos… pero basura como tú y algunos comunicadores cerdos de PR hacen que siempre la gente este confundida por views y sonido”.



El rapero afirmó que Matías es “enemigo de la patria” porque Alofoke asegurado que los “dominicanos no apoyan”.



De igual manera, el Lápiz aprovechó en otra publicación en instagram que tiene una línea de cigarros, dos líneas de ropas, varios apartamentos, villas en diferentes puntos del país, cuatro tiendas en tres regiones de Quisqueya, 85 empleados, 16 micro empresas, dos fabricas: una en RD y otra en EEUU, un estudio de grabación de los más modernos y mejores equipados del país.



“Quien es que dice que el dominicano no apoya? Como yo conseguí todo eso, sin apoyo de mi raza?”, se preguntó el lominero.