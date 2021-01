/ / Detienen a cuatro ciudadanos Iraníes que entraron al país con pasaportes falsos; usarían República Dominicana como transito

El Departamento de investigación de Trata y Tráfico de personas, detuvo en el Aeropuerto Internacional las Américas a cuatro ciudadanos Iraníes que tenían pasaportes canadiense falsos, el cual que pertenecen al crimen organizado internacional y que tomarían el país como tránsito para llegar a varios países de Suramérica.

El itinerario de estas personas era Brasil, Colombia, y República Dominicana, por lo que en coordinación con el coordinador de los Miembros ISON, Migración Colombia, vía enlace policial en Colombia, realizaron las alertas correspondientes.

Los ciudadanos fueron identificados como: Azita Balgarian, pasaporte canadiense No. WT760123, Majed Fard, pasaporte canadiense, No. WB5598223, Gajar Marshieh, pasaporte canadiense, No. FX459812 y Rajab Ekton, pasaporte canadiense, No. TQ265103, quienes ciertamente entraron al país, con pasaporte falso según nos informa la embajada de Canadá, mediante certificación de fecha 24 de enero 2021.

Tras la detención se procedió informar a la Procuraduría Especializada de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, para fines correspondiente.

La labor se realizó en coordinación con el Gerente de Programa Agencias de Servicios de Fronteras de Canadá, Interpol y la Dirección General de Migración, sobre información de una Organización Criminal Internacional que se dedica al Tráfico Ilícito de Migrantes.

