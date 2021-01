/ / Compras y Contrataciones afirma denuncias contra Educación carecen de consistencia

Santo Domingo. El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, sostuvo que no tiene consistencia legal la denuncia sobre supuestas irregularidades en el proceso de licitaciones para la compra de laptops por parte del Ministerio de Educación (Minerd).

Pimentel manifestó que algunas denuncias que recibe la entidad son desatendidas cuando se comprueba que no se encuentran en el régimen de incompatibilidad de acuerdo a lo que establece la ley en su artículo 14.

“En este país, una persona que no ha sido condenada por la cosa irrevocablemente juzgada se presume su inocencia y puede continuar sus actividades. Independientemente que no nos guste es lo que establecen la Ley y las disposiciones”, agregó el funcionario al ser cuestionado por la prensa.

De igual forma, el titular de Compras y Contrataciones aseguró que monitorean constantemente las denuncias que se realizan a nivel nacional.

“Desde Compras y Contrataciones estamos monitoreando permanentemente todas las denuncias que se realizan en el país”, sostuvo Pimentel.

Recientemente, el Minerd desmintió las imputaciones sobre alegadas irregularidades en la licitación para la compra de 752,000 laptops, publicadas por un periódico nacional.

En una comunicación emitida por Educación, el Comité de Compras aseguró que las evidencias de las supuestas irregularidades promovidas por el medio en dos de las 259 adjudicaciones son falsas.

“No existe irregularidad alguna; por el contrario, el Comité de Compras del Minerd ha actuado con absoluto apego a la Ley, con rigor ético, con elevado nivel de organización y eficiencia, con profundo espíritu participativo y democrático, y sobre todo, con absoluta transparencia; la misma que caracterizó a las 257 adjudicaciones restantes no cuestionadas aunque fueron realizadas bajo las mismas normativas y procedimientos”, precisó el Minerd en el documento de conocimiento público.