/ / "Campeón de la Bolita del Mundo", se pone las botas de nuevo para luchar contra un segundo cáncer

Jack Veneno, "Campeón de la Bolita del Mundo", tiene de nuevo las botas puestas para luchar, por segunda vez, contra un cáncer (ahora de páncreas, el primero fue de próstata).





"Me he puesto las botas de nuevo para luchar contra el cáncer... La lucha más difícil es ésta, he tenido que ponerme las zapatillas de nuevo para luchar", manifestó al programa "El Show del Mediodía" (Color Visión).





El hijo de Doña Tatica, uno de sus motes, recordó que cuando enfrentó el primer cáncer, de próstata, tiró la toalla, pero Dios obró un milagro.

"Yo no vi a nadie, pero sí sé que sentí que me la pasaron (la mano de Dios) y me dijo: - esta lucha es de dos. Yo no vi a nadie, solamente oí la voz".





Luego agregó: "Espero que el Señor de nuevo vuelva a hacer pareja conmigo, yo con él, para que podamos salir airosos. Porque sin Dios no hay nada, después de Dios no hay nadie más, te lo digo yo que he pasado mucho".





Con voz entrecortada, agradeció al gobierno de Luis Abinader y al pueblo dominicano por el apoyo recibido.





Jack Veneno comenzó sus chequeos y análisis en el Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, hospital especializado en tratamiento y diagnóstico del cáncer, en Republica Dominicana.

Tony Peña, del Gabinete Social de la Presidencia, aseguró que "todo lo que necesite el Campeón de la Bolita del Mundo lo va a tener departe del gobierno de Luis Abinader".





Para el gobierno, comentó, es "una obligación" asistirlo porque "es un hombre que dio tanta alegría al pueblo dominicano" y es una responsabilidad retribuirle con su salud para que permanezca muchos años más.

Rafael Antonio Sánchez el 2 de mayo de 1942 (tiene 78 años), es el luchador profesional más popular del país y uno de los dominicanos más conocidos.





Junto a Relámpago Hernández, su eterno rival, llevaron en los años 80 y 90 la Lucha Libre dominicana a niveles nunca jamás alcanzados.

