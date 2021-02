/ / Luis Vargas sufre por su hijo hospitalizado y pide cadena de oraciones

SANTO DOMINGO, RD.-Luis Vargas tiene colgada el alma. Uno de sus hijos se encuentra hospitalizado en estado delicado tras una intervención quirúrqica, por lo que el veterano bachatero pidió una cadena de oraciones para su pronta recuperación.

“Pido una oración de todos mis amigos y mis supremistas, que son los más creyentes de Dios, ellos me acompañan siempre en todo lo bueno, pero también las cosas no están bien en este momento no me dejen pedir solo a Dios por salud de mi hijo Luisito, pido cadena de amor y oración para mi hijo Luisito, estamos contigo hijo, ánimo salta monte”, escribió Luis Vargas en su Instagram.

La noche del sábado, contó, “inesperadamente mi hijo Luisito fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Connecticut, EE.UU.”.

El bachatero no especificó las razones de la intervención médica.

En uno de sus dos mensajes agregó que “aquí estamos haciéndonos la prueba del covid para llegar a estar contigo hijo mío”.

Desde hace una semana las autoridades estadounidenses piden una prueba negativa de coronavirus para ingresar a su territorio, por lo que el bachatero y su esposa están en esos trámites para viajar a Connecticut.

