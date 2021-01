/ / Fuertes críticas a Vicente Fernández por un video en el que toca el pecho de una fan que le pidió una foto. Ver video

El cantante mexicano Vicente Fernández recibió fuertes críticas en redes sociales este miércoles por un video que muestra el momento en que toca el pecho de una joven seguidora mientras posaban juntos para una fotografía. Las imágenes se difundieron vía Tik Tok.



En el material audiovisual publicado por la cuenta @trplexxx, tres presuntas admiradoras se acercaron al cantante para tomarse una fotografía; sin embargo, Vicente colocó la mano en el seno derecho de una de sus seguidoras al momento de posar para la toma. La joven que recibió el tocamiento, cuya edad no se ha determinado, se mantuvo inmóvil ante los tocamientos del cantante.



Las otras mujeres parecieron no percatarse de la situación y continuaron posando para la fotografía con total normalidad.



“Ese señor siempre a (sic) sido así. Es muy buen cantante pero nunca a (sic) respetado a las mujeres”, “Noooo. Yo lo admiraba pero ya NO. Perdió todo mi respeto” y “Se me cayó un ídolo”, son algunos de los comentarios que hicieron lo usuarios de la plataforma digital de video.



La cuenta que difundió al video no precisó la fecha en que fue grabado, sin embargo, ni el intérprete de “Estos celos” ni las seguidoras fueron captadas utilizando cubrebocas, por lo que se presume que no fue tomado en fechas recientes.



Asimismo, tampoco se ha presentado alguna denuncia o pronunciamiento por parte de la joven mujer.



El breve videoclip ha sido retomado por distintas personalidades, como la periodista de espectáculos Elisa Beristain quien lamentó el comportamiento del cantante y compartió el Tik Tok desde su cuenta oficial de Instagram. La conductora de Chisme no Like recibió una ola de comentarios por parte de más de 300 mil seguidores en el video que ya cuenta con más de 35 mil reproducciones.



“Lamentable Vicente Fernández en plena acción tocando el seno de esta fan quién le pidió foto. ¿qué opinamos? En #tiktok una joven sube este video donde se ve a @_vicentefdez tocándola. Las críticas no se han hecho esperar y dicen que este comportamiento no es aceptable. Ustedes que piensan?”, escribió la periodista.



“Será muy Vicente Fernández PERO ESTO ES DETESTABLE”, “Ya mismo la demanda” y “Viejo corriente, y a ella se le ve su cara incómoda pero creo que se quedó como asombrada en shock y por eso no dijo nada”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación de Elisa.



Recientemente, el “Charro de Huentitán” y su familia estuvieron en el centro de otra polémica, cuando el periodista Juan José Origel reveló que Don Vicente y sus hijos Alejandro y Gerardo ya fueron vacunados.



“A estos tres Fernández ya les pusieron la vacuna, qué maravilla. (...) no sé si a doña Cuquita también, yo me enteré de estos tres”, dijo el comunicador mejor conocido como Pepillo Origel a través de su canal de YouTube.



Los internautas expresaron su inconformidad ante lo revelado por Pepillo, pues ni Vicente Fernández ni sus hijos deberían tener acceso a la inmunización, ya que según lo estipulado por las autoridades mexicanas, únicamente el personal de salud de primera línea deberá recibir la vacuna durante este mes.