/ / Arzobispo dice legisladores son “Herodes modernos” que ordenan la matanza de niños inocentes

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), monseñor Freddy Bretón Martínez, criticó que legisladores y autoridades del gobierno se hayan convertido en “Herodes modernos” que autorizan matanza de niños en el vientre de sus madres, mediante la aprobación de una ley a favor del aborto.

“Herodes no ha muerto, Herodes sigue vivo”, precisó monseñor Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago, durante una celebración litúrgica en la catedral Santiago Apóstol, sede episcopal de su arquidiócesis. “Herodes vive en sus seguidores, los legisladores y autoridades que apoyan el aborto, y en las madres que celebran la creación de esta ley que legaliza la muerte de los niños desde antes de nacer”.

Dio que este tiempo es propicio para recordar el decreto de Herodes, antiguo rey de Judea, que ordenó la muerte de todos lo niños menores de dos años para evitar que Jesús pudiera destronarlo como llegó a pensar este rey injusto.

El arzobispo Bretón explicó que la iglesia acaba de celebrar la Navidad, que es lo mismo que celebrar la maternidad de la Virgen María, que contra viento y marea, salvó a la criatura que se llevaba en su vientre, a su hijo Jesús, y que san José le ayudó en ello para que se cumpliera la promesa de nuestra salvación por parte de Dios Padre.

“Ahora veo mujeres en la calle brincando de noche, dizque para celebrar el triunfo del aborto”, manifestó el Arzobispo Bretón. Calificó de insólito que sean mujeres, madres de otros niños, y hasta embarazadas, las que celebren la legalización del aborto y que se dé luz verde para matar a los hijos en el vientre.

Esta misma semana varios miembros del Episcopado han rechazado que se apruebe una ley especial para legalizar el aborto en tres causales, como sugirió recientemente el presidente Luis Abinader, porque según entienden sería una puerta para legalizar el aborto libre en el país, el cual está prohibido por la Constitución de la República, entre los que se encuentran los obispos Víctor Masalles, Jesús Castro, Amable Durán, Benito Angeles, Faustino Burgos, Napoleón Cárdenas, Fausto Mejía y el arzobispo Primado de América, Francisco Ozoria Acosta.

Monseñor Bretón consideró absurdo que muchos piensen que matar es un adelanto y es progreso, porque se trata de niños que van a nacer, pero si se tratara de matar obispos, legisladores, periodistas o feministas, entonces todo el mundo pegaría el grito en el cielo. “No entiendo como puede ser progreso matar criaturas humanas indefensas, y es absurdo que se diga alegremente que matar es progreso y que es atraso no legalizar el aborto”.

El arzobispo consideró insólitas e incomprensibles las presiones que hacen diversos sectores y ongs a favor del aborto, porque no se trata de “tigueres o malhechores”, sino de mujeres aparentemente buenas y sanas que se ven saltando de alegría porque van a poder asesinar a sus hijos en el vientre. “El que me diga que entiende eso, no sabría que decirle, porque no me siento en capacidad de entenderlo ahora, ni creo que nunca”.

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS