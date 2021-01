/ / Alexi Medina:” estoy en confinamiento solitario y no me dejan hablar con nadie”

Pidió a los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que le varíen la prisión preventiva y se le otorgue libertad y simple.

Alexis Medina, principal imputado en el caso Antipulpo, afirmó este miércoles, ante el tribunal que conoce la apelación a la medida de coerción que le fue impuesta, que se encuentra recluido en confinamiento solitario y no lo dejan hablar con nadie.

Indicó que solo puede salir una hora para salir al patio del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, donde cumple prisión preventiva, con la condición de que no puede conversar con los demás reos.

Además, su abogado afirmó que Alexis padece de presión arterial baja y otros problemas de salud por lo que pidieron a la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variar la medida por libertad pura y simple.

Alexis, quien es hermano del expresidente Danilo Medina, junto a otros cinco imputados del caso, apeló a la medida de coerción que le fue impuesta en diciembre pasado, para no seguir guardando prisión.

Por lo que hoy el referido tribunal se encuentra conociendo este recurso de apelación.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, desde que el expresidente Medina asumió el poder, Alexis, creó una red criminal para, a través del tráfico de influencias en varias instituciones públicas y violaciones a múltiples leyes, beneficiarse con miles de millones de pesos.

Los demás imputados que apelaron, alegando problemas de salud y falta de motivación para imponerles prisión preventiva, son Francisco Pagán, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Christopher, de la Unidad de Análisis de la Oisoe.

Además, Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y los supuestos testaferros de Alexis, Julián Suriel y José Dolores Santana.

Todos están recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

El Ministerio Público determinó que Alexis se manejaba como un “pulpo” y tenía tentáculos en cuatro entidades del Estado. Las pesquisas arrojaron, también, que unas 8 empresas supuestamente controladas por Alexis, recibieron ilícitamente fondos públicos por más de 4 mil millones de pesos