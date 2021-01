/ / Alexandra Hatcu no sale de una, y tras lanzar su Only Fans. Dice "Para un grupito lo que yo haga es para buscar sonido"

Alexandra Hatcu no sale de una, y tras lanzar su Only Fans los comentarios y a favor no han cesado en las redes sociales donde tiene 4.4 millones de seguidores. En un afán de defenderse, la modelo dijo que para un “grupito” todo lo que ella diga en es para “buscar sonido”.



Señaló que hay muchas personas en las social medias que andan dándosela en “psicólogos” emitiendo juicios a lo “loco para buscar sonido y rating conmigo”.



“Si yo no digo nada estoy buscando sonido, si no me defiendo también estoy buscando sonido. Si publico una foto estoy buscando sonido y si me desaparezco, eso buscando sonido”.



Al final, la exesposa de Mozart la Para indicó que al final de todo para un “grupito” de gente lo que sea que “yo haga, lo que sea que yo diga y si no digo también estoy buscando sonido”, entonces, aseguró que lo adelante “voy a soltar en banda y que cada quien sea feliz emitiendo todos los juicios que quieran”.