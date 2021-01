/ / Abinader insta a sus funcionarios a dar ejemplo con la ética

“La justicia no es venganza”, fue el mensaje que dirigió el presidente Luis Abinader a todo su gabinete al referirse a los apresamientos de los pasados funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina por presunta corrupción administrativa.

En un comunicado enviado al gabinete y a todos funcionarios del gobierno y que se publicó ayer en las redes en ocasión a las recientes actuaciones del Ministerio Público, el jefe de Estado instó a sus incumbentes a dar ejemplo actuando con transparencia y ética, advirtiéndoles que la lupa ahora estará puesta en ellos porque a todo el que cometa un acto ilícito “nadie le protegerá”.

El gobernante les refirió que no conocía ni conoce ningún detalle de las operaciones judiciales que están abiertas ni de las que se pueden abrir en un futuro porque lo que había prometido al país era una justicia independiente y autónoma

Dijo que el Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos”, dijo el mandatario. A continuación el comunicado íntegro del Presidente Abinader:

“Funcionarios todos:

Durante los meses que llevamos en el gobierno hemos trabajado sin descanso para cumplir las promesas que hicimos al pueblo dominicano. Al elegirnos, nuestros compatriotas, depositaron en nosotros sus esperanzas y su confianza para transformar este país de una vez y para siempre.

No les estamos fallando y no les vamos a fallar.

Cuando prometí que tendríamos una justicia independiente y autónoma lo hice con toda la convicción y hasta sus últimas consecuencias. Yo no conocía ni conozco ningún detalle de las operaciones judiciales que están abiertas ni de las que se pueden abrir en un futuro.

Eso es lo que prometimos al pueblo dominicano. Y eso es lo que estamos haciendo: Justicia e independencia.

El Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos.

Les pido que no generemos un circo de la persecución, ni un espectáculo de la infamia arrastrándonos todos por el barro, porque la justicia no es venganza. Y no podemos, por la responsabilidad de los cargos que ostentamos, dividir al país, ni polarizarlo.

Nuestro mejor argumento frente a lo que hemos conocido estos días es el trabajo, el ejemplo y la transparencia. Debemos dejar claro con nuestro proceder diario que el dinero público será objeto de la máxima protección y nadie podrá malgastar ni un solo peso sin consecuencias.

La lupa ya estaba puesta sobre nosotros. Y ahora lo estará aún más. Sobre todos los que estamos aquí. Por eso les reitero mi petición de total y absoluta honestidad y honradez.

Este gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del ministerio público. A quien cometa un acto ilícito nadie le protegerá. Sea quien sea. Yo di mi palabra, y así será.

El mejor patrimonio y lo único que nos va a quedar cuando acabemos nuestros años en el gobierno, será el reconocimiento de los dominicanos de bien. Será el orgullo de nuestros hijos hacia nosotros y no su vergüenza. No cabe ya en este país un comportamiento que no se ajuste a estos valores de ética y transparencia. Y yo jamás voy a permitir que las malas prácticas vuelvan a ser la seña de identidad del gobierno en este país.

Ahora, arremeterán contra nosotros con dureza porque se ha golpeado un elemento central que vertebraba la vida en nuestro país: El clientelismo y la corrupción. Pero no se pierdan, recuerden el objetivo por el que nos eligieron servidores públicos: Mejorar la vida de la gente y dejar un país mejor que el que encontramos, desarrollando nuestro trabajo con honradez, ética y transparencia.

Destinen todos sus esfuerzos a ello. Nos lo exige nuestro pueblo y se lo pide su Presidente.

Muchas gracias”.

“Debe haber pasión para ser servidor público”

Luego de esto, y al encabezar el acto de entrega de 72 apartamentos con los que serán beneficiadas 340 personas en el sector Los Platanitos de Santo Domingo Norte, el gobernante proclamó que para ser funcionario hay que tener vocación de servicio.

“Este es el momento del servidor público, de un servidor público con honestidad, con transparencia y con eficiencia. El que no tenga pasión para servir, no debe de estar en la administración pública y ese es el mensaje que cada día le llevamos a nuestros funcionarios y del cual nuestra administración está comprometida”, manifestó el Presidente durante ese acto.

Desde su discurso de toma de posesión, Abinader ha sido enfático en que en su administración no se tolerarán actos de corrupción y que los que comentan actos ilícitos serán destituidos.