/ / Trasladan la cárcel 7 de los apresados en operación Antipulpo para guardar prisión preventiva

SANTO DOMINGO, RD.- En medio de un estricto dispositivo de seguridad las autoridades penitenciarias trasladaron este miércoles hacia las cárceles de Najayo y San Pedro de Macorís, 7 de los 11 apresados durante la primera fase de la operación Anti-pulpo, que recibieron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

La Secretaría de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional había notificado horas antes al Ministerio Público la decisión del juez para que se ejecuten las medidas de coerción y el traslado del grupo vinculado a la presunta red de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos.

A la cárcel de Najayo fueron llevados Alexis Medina Sánchez, supuesto cabecilla de la red mafiosa, al igual que los coimputados Fernando Rosa, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes, entre otros delitos, están acusados de coalición de funcionarios públicos para delinquir.

Los nombrados Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda fueron trasladados a la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.

La hermana del ex presidente Danilo Medina y única mujer apresada en la operación Anti-pulpo, Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ex ministro de Salud, y el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, deben cumplir tres meses de arresto domiciliario, bajo vigilancia del Ministerio Público, tienen impedimento de salida del país y deben pagar una fianza de 10 millones de pesos.

El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedará en libertad condicional, con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación.

El juez José Alejandro Vargas estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional tendrá a su cargo la revisión de las medidas de coerción consistentes en prisión preventiva, el primero de marzo del próximo año.