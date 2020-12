/ / Salud Pública anuncia cierre del lugar donde se realizó boda en el Santo Domingo Country Club

El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, informó la noche de este sábado el cierre temporal del lugar donde se realizó una boda en el Santo Domingo Country Club.

Arias dijo en Twitter: "Hemos procedido al cierre temporal del lugar donde se realizó una boda que violentó las medidas sanitarias interpuestas por el Poder Ejecutivo y Salud Pública".

Arias informó también que los responsables del evento "serán sometidos a la justicia y sancionados drásticamente".

El escueto mensaje de Arias, no estableció quiénes serán las personas que serán sometidos drásticamente.

Pasadas las 9:00 de la noche de este viernes un desfile de vehículos lujosos fue captado saliendo del exclusivo club privado Contry Club, en la zona metropolitana de Santo Domingo, donde según informó una fuente a Diario Libre se realizó la boda de un familiar del actual Gobierno, esto a pesar de las restricciones establecidas para controlar el aumento de los casos de coronavirus en República Dominicana.

A la redacción de Diario Libre llegaron imágenes del supuesto enlace, donde se observó a los invitados, sin mascarillas, aglomerados alrededor de una tarima donde cantaba el reguetonero Nicky Jam, violentando las disposiciones de distanciamiento social.

Los videos circulan en redes sociales, generando indignación entre la población que critica que las medidas restrictivas excluyen a la clase pudiente.

¿Qué dijeron las autoridades?

Tras la denuncia, un equipo de Diario Libre acudió al lugar, donde pudo observar los vehículos saliendo del establecimiento. También fue avistada una unidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) saliendo del club.

Desde el pasado martes, Diario Libre tenía la información del evento por lo que se puso en contacto con el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, quien aclaró que las bodas no están prohibidas siempre que se respeten las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas.

"Las bodas no están prohibidas, el propio decreto lo aclara. Lo que se establece es que no puede tener más del 70 % del espacio ocupado y hay que mantener el distanciamiento y en las mesas no puede haber más de 10 personas", dijo el ministro.

Las reuniones y bodas en la República Dominicana no están prohibidas de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo en el decreto 698-20, sin embargo, esta misma normativa establece las características que debe tener un evento para poder llevarse a cabo.

Estas son parte de las medidas restrictivas que buscan evitar la propagación del COVID-19, en momentos en que el país registra un aumento de casos