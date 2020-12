/ / Robinson Canó conecta dos HRs en debut y victoria ante Leones del Escogido

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS

JEREMY BRILLA COMO LAS ESTRELLAS.......Fernando Tatis Jr y Robinson Canó hicieron su debut en la temporada con las Estrellas Orientales que derrotaron 8 carreras por 4 a los Leones del Escogido en el inicio del Play-In de LIDOMEn el primer episodio las Estrellas Orientales abrieron el marcador con cuadrangular solitario de Robinson Canó por el jardín izquierdo ante los envíos de David Kubiak, elegido el Lanzador del Año en la temporada de LIDOM. Antes, el derecho estadounidense de los Leones, había dominado a Fernando Tatis Jr con una línea al guante del primera base, quien también hizo su debut en la jornada.En la parte alta del tercer capítulo los Leones embasaron a sus dos primeros al plato con batazos potentes de Jonathan Guzmán y Julio Rodríguez que no pudieron dominar Domingo Leyba y Tatis Jr, y con un toque de sacrificio de Iván Castillo, los rojos empataron el encuentro.La respuesta fue inmediata y nada más y nada menos que del bate de Robinson Canó quien disparó su segundo cuadrangular del partido en igual cantidad de turnos, esta vez con dos en bases, para poner el partido 4-1.Los Leones del Escogido contestaron en la parte alta del cuarto episodio y consiguieron solo dos carrera a pesar de haber tenido las bases llenas sin out, y Vladimir Guerrero Jr se ponchó sin hacer swing por segunda vez en el encuentro para terminar la entrada.En el quinto, Luis Liberato conectó doble y Estevan Florial conectó sencillo remolcador para poner el partido 4-4.Las Estrellas Orientales volvieron a tomar la delantera con un sexto inning de tres anotaciones. Eric Filia conectó al jardín derecho que tuvo que ser revisado por haber caído cerca de la línea que delimita los cuadrangulares, pero de inmediato fue remolcado por Christian Betancourt con un sencillo. El Novato del Año, Jeremy Peña, quien jugó en la antesala y en la intermedia por primera vez en la temporada, disparó cuadrangular de dos vueltas para dejar el marcador 7-4.Los verdes sumaron una vuelta más en el octavo con un kilométrico cuadrangular al jardín derecho después de dos outs de parte Christian Betancourt.En el noveno, los escarlatas amagaron con complicarle las cosas a los locales con un par de sencillos por el sector de la primera base, productos de la defensa dudosa oriental. No obstante, Matt Pobereyko retiró a Aderlin Rodríguez y a Luis Liberato por la vía del ponche para finalizar el partido. Los Leones del Escogido dejaron 9 corredores en bases.Robinson Canó finalizó de 4-2 con dos anotadas y cuatro remolcadas para ser el hombre más destacado a la ofensiva. El partido lo ganó el relevista Domingo Robles y la derrota fue para Drew Carlton.