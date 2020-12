/ / Peña Guaba: “Rompí con una mafia” que tenían con las fiestas populares del Gobierno. “Buscamos los 70 u 80 artistas más populares del país”

El director del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno dominicano, Tony Peña Guaba, aseguró este miércoles que rompió con la “mafia” que existía en las contrataciones de agrupaciones artísticas para la realización de las fiestas populares que se efectúan cada año en los diferentes pueblos del país.



Durante un contacto telefónico con El Gobierno de la Mañana, el funcionario explicó que el Gobierno destinaba unos 200 millones de pesos para tales fines, los cuales eran distribuidos de forma selectiva entre empresarios artísticos, quienes, según narró, acordaban un cantidad y luego pagaban otra.



“Se destinan 200 millones de pesos o más, eso tiene muchos años haciéndose. Pero, se hacía de una forma selectiva, se le daba a empresarios que buscaban a la gente, les pagaban una cantidad convenida y acordaban otra. Le dejaban debiendo fiestas. Ahora yo rompí con una mafia, solamente nos dieron cerca de 100 millones, es para los artistas populares”, expuso Peña Guaba.



“Buscamos los 70 u 80 artistas más populares del país”, explicó tras aclarar el por qué no se contrató a artistas de menos renombre popular.



Afirmó que la contratación para la celebración de las fiestas populares del Gobierno “lo hemos hecho de una forma transparente”, poniendo a firmar un contrato y entrega de cheque en presencia de la prensa nacional. Asimismo, detalló que el referido documento luego es dirigido a la Contraloría General de la República.



“Se hace todo de forma transparente”, acotó mientras recordaba que “solo dieron 90 y pico de millones”, no los 200 que acostumbra a destinar el Ejecutivo para tales fines.



Sobre las críticas que ha generado la contratación de artistas que apoyaron las aspiraciones presidenciales del candidato del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, Peña Guaba aclaró que “Yo no vine aquí a seleccionar una gente porque sea perredeísta, porque sea perremeísta o de la Fuerza del Pueblo. Aquí vinimos a contratar a los artistas populares del país”.



Dijo que si alguno de los seleccionados no quieren participar se tomará ese dinero para escoger a otra agrupación. “Aquí estamos haciendo las cosas clara, limpias y transparentes”, al momento que invitó a cualquier periodista que vaya a las instalaciones del Gabinete Social a palpar la pulcritud del proceso.