Jean Alain Rodríguez tenía aviso de no salida e intentó viajar a Francia

SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez habría intentado viajar hacia Francia con su familia pero le fue impedido tomar el vuelo porque tiene un aviso de no salida del país.

Al exfuncionario le advirtieron que tenía un aviso de no salida, lo que no es un impedimento, por lo que prefirió no salir del país, aunque su familia si habría llegado a viajar hacia la nación europea, según indicaron fuentes a medios.