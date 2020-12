/ / Falleció Sony Ovalles, laureado pianista y productor musical

Santo Domingo.- Falleció la madrugada de este domingo el músico y productor musical Sony Ovalles, en su residencia a causa de un infarto cardíaco, a los 80 años de edad.

La información la ofreció esta mañana el cantante Pochy Familia, quien era amigo del pianista, con quien compartía y además era miembro de la Sodaie, institución que agrupa a los músicos y cantantes.

Rafael Ovalles Amaro (Sony Ovalles) nació en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana, el 27 de junio de 1940, hijo de Carlos Ovalles y Nidia Amaro. Inició sus estudios musicales a la edad de 14 años en el municipio Castillo, provincia Duarte, bajo la supervisión del músico Cuto Estévez, quien vio en él a un futuro músico.

Pianista por muchos años de Wlfrido Vargas, Félix del Rosario, Runny Pérez y otros artistas

Fue productor de los primeros álbumes de Las Chicas del Can, así como arreglista de Madre mía, de Sergio Vargas; Debo hacerlo, de Los nietos del Rey y produjo los discos Buscando tus besos y Fiesta para dos, de Rubby Pérez. También hizo los arreglos de Adolescente, de Monchy Capricho; Compréndeme, Cumandé y Mi tonto amor, de Los Rosario.

Otras canciones que contaron con su magia fueron Atrevida, 13 años y Bachata merengue, de Wilfrido Vargas; Noche, La tierra tembló y Por ella, de Sergio Vargas; De color de rosas, Nadie me lo quita y Más fuerte, de Las Chicas del País; Besitos, Mi papuchy, La espinita y Cosita inda, de Nando Galán; Voy pa’ allá y Celoso, de Las Chicán; El malquerido, de Alex Bueno; El atracador, The New York Band y Tus 20 años, de Vicente Pacheco.

Los Sabrosos del Merengue, Chantelle, La Patrulla 15, Juancho Viloria, Mano de Piedra Durán, Víctor Waill, Raulín Rosendo, Santiago Cerón y muchos artistas más usaron su talento para arreglos musicales de sus canciones.

Luego formó el grupo de salsa El Complot que tenía como intérprete a Mike Peguero. También fundó una orquesta con Vicente Pacheco de cantante y se ha mantenido produciendo con diferentes salseros. A principios del año 2000 trabajó los primeros temas de Asdrúbal, entre ellos Contigo. También grabó con el salsero Michel, un disco completo, destacándose la canción Esa mujer.