/ / El cantante Fernando Villalona salió bien de cirugía bariátrica

Santo Domingo.- El cantante Fernando Villalona ‘El Mayimbe’, tuvo una exitosa operación y se encuentra estable en una sala de Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT).

El Dr. Luis Betances fue el encargado del operación, y declaró que el cantante podrá salir del hospital en las próximas en 48 horas.

Su esposa Fatima Villalona escribo en su cuenta de instagram: ‘Gracias a Dios ya @elmayimbe está en recuperación gracias a todas las personas que a través del Whatsapp han estado conmigo desde las 6:00 am pendiente, les confieso que los nervios me estaban matando pero Dios siempre estuvo conmigo, así que gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos, gracias @institutobariatrico al Dr. Luis Betances y todo su equipo, a sus familiares y amigos pueden estar tranquilos », posteó a través de su cuenta de Instagram Fátima Villalona, esposa de El Mayimbe’.

Ayer el cantante informó que se sometería al procedimiento quirúrgico.

‘Queridos seguidores, saben que siempre he sido transparente con ustedes y muchos se han preocupado por mi peso y salud, es por eso que quiero informarles que en esta pandemia mi peso aumentó más de lo normal y por ende mis doctores y yo hemos decidido someterme a una cirugía bariátrica por mi salud que será realizada este martes 15 de diciembre», anunció ayer a través de sus redes sociales’.

‘Pido a todos ustedes que me tengan en sus oraciones para que Dios me ayude y me de fuerzas porque habrá Mayimbe pa’ rato’, resaltó.

Asimismo, el artista prometió mostrar un recorrido en vídeo desde el primer día hasta el proceso de la operación.