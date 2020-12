/ / El actor Carlos de la Mota anuncia que tiene COVID por segunda vez en un periodo de cinco meses.

El viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Carlos de la Mota, afirmó este miércoles que arrojó positivo por COVID-19 por segunda vez en un periodo de cinco meses.



Esta información fue compartida a través de la cuenta de Twitter del funcionario, donde aseguró que no tiene síntomas del virus, agregando que se encuentra en buen estado de salud y con buenos ánimos.



“Haciéndome una prueba rutinaria por el ejercicio de mis funciones, he sido notificado positivo a Covid19, mi segunda vez en 5 meses. En éste momento me encuentro bien, sin síntomas y de buen ánimo”, escribió.



El también actor afirmó que la primera ocasión que contrajo el coronavirus fue alrededor del pasado mes de mayo.



De la Mota, nativo de La Vega, fue nombrado al viceministro de Relaciones Exteriores del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), por decreto del presidente de la República Luis Abinader a mediados del mes de agosto.