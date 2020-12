/ / Durante horario de toque de queda vehículos salían de exclusivo club de la capital

Salida de uno de los vehículo. Foto: Ricardo Hernández..

SANTO DOMINGO, RD.-Pasadas las 9:00 de la noche de este viernes un desfile de vehículos lujosos fue captado saliendo del exclusivo club privado Contry Club, en la zona metropolitana de Santo Domingo, donde según informó una fuente a Diario Libre se realizó la boda de un familiar del actual Gobierno, esto a pesar de las restricciones establecidas para controlar el aumento de los casos de coronavirus en República Dominicana.

A la redacción de Diario Libre llegaron imágenes del supuesto enlace, donde se observó a los invitados, sin mascarillas, aglomerados alrededor de una tarima donde cantaba el reguetonero Nicky Jam, violentando las disposiciones de distanciamiento social.

Los videos circulan en redes sociales, generando indignación entre la población que critica que las medidas restrictivas excluyen a la clase pudiente.

Tras la denuncia, un equipo de Diario Libre acudió al lugar, donde pudo observar los vehículos saliendo del establecimiento. También fue avistada una unidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) saliendo del club.

Desde el pasado martes, Diario Libre tenía la información del evento por lo que se puso en contacto con el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, quien aclaró que las bodas no están prohibidas siempre que se respeten las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas.

“Las bodas no están prohibidas, el propio decreto lo aclara. Lo que se establece es que no puede tener más del 70 % del espacio ocupado y hay que mantener el distanciamiento y en las mesas no puede haber más de 10 personas”, dijo el ministro.

Las reuniones y bodas en la República Dominicana no están prohibidas de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo en el decreto 698-20, sin embargo, esta misma normativa establece las características que debe tener un evento para poder llevarse a cabo.

Estas son parte de las medidas restrictivas que buscan evitar la propagación del COVID-19, en momentos en que el país registra un aumento de casos.

El ministro hace referencia al párrafo que completa el artículo 5 que indica: “En establecimientos comerciales como restaurantes y bares solo se permitirán grupos de máximo 10 personas por mesa, siempre que no se sobrepase el 70% de la capacidad total del establecimiento, de acuerdo con los protocolos sanitarios y de distanciamiento social adoptados por las autoridades correspondientes para este sector”.

“El mayor problema que tenemos nosotros es conciencia ciudadana, falta mucha conciencia de la gente, que entienda que hay que mantener distanciamiento, que hay que mantener el uso de la mascarilla, higienización y todas estas cosas y una mayor idea de colaboración y respeto a las autoridades”, recalcó.

Las medidas

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció el pasado martes nuevas medidas sanitarias de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que buscan reducir la propagación del coronavirus, en momentos en que se ha producido un repunte de los casos positivos.

El Gobierno dispuso flexibilidad para la movilidad en seis provincias del país, pero endurece medidas al disponer el cierre de negocios a los clientes y la prohibición de reuniones en espacios públicos a partir de las 7:00 de la noche.

Las medidas dispuestas en el decreto 698-20 entran en vigencia este martes 15 de diciembre de 2020, y hasta el levantamiento del estado de emergencia, incluyendo cualquier posible prórroga de este, o hasta que se disponga alguna variación a tales medidas.

Lo que no se puede hacer

1. Estar en negocios y espacios públicos a partir de las 7:00 de la noche en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata. Con esta disposición agregan dos horas más a la prohibición vigente actualmente, que ordena el cierre de negocios a las 9:00 de la noche.

2. Vender ningún tipo de bebida alcohólica, en cualquiera de sus presentaciones, a partir de las 6:00 de la tarde en todo el territorio nacional, por parte de personas o establecimientos comerciales. Esta es la primera vez que las autoridades restringen la venta de alcohol durante la pandemia.

3. Circular sin mascarilla. Lo nuevo de esta medida es que el Gobierno anuncia que impondrá multas a las personas que no porten cubre bocas en los espacios públicos.

4. Estar juntas no más de 10 personas. Las autoridades mantienen la medida que limita las reuniones a grupo de 10 personas en espacios públicos, incluidos bares y restaurantes.

