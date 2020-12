/ / Critican artistas estables reciban dinero del Gobierno y otros gritan por la exclusión.

La noticia de que el Gobierno dispone de 100 millones de pesos para los artistas cayó como anillo al dedo para unos y como un balde de agua fría para otros.



Casi 70 intérpretes, en su mayoría establecidos, en coordinación con el Gabinete de Política Social del Gobierno, fueron contratados para amenizar fiestas futuras y para conciertos por TV y vía streaming. También protagonizarán espectáculos especiales el 24 y el 31 de este mes.



En las redes sociales la ola de comentarios negativos se disparó porque artistas establecidos y que se cree están “bien”



económicamente reciban dinero por adelantado para actuar en los eventos.



Artistas como Mozart La Para, Toxic Crow y su esposa La Insuperable o los merengueros como Eddy Herrera y los Hermanos Rosario recibieron críticas.



El promotor urbano Santiago Matías afirmó que ni Mozart ni Toxic Crow debieron aceptar los cheques. “Creo que no debieron aceptar esos cheques, real, no lo necesitan. Son personas que son financieramente estables y están bien y no dependen 100 % de la música como muchos artistas que sí debieron tomarlos en cuenta. Ellos como líderes debieron darle el break a otros”, dijo en una transmisión en vivo realizado en su canal de YouTube.



Otros criticaron que Eddy Herrera, quien recientemente hizo un exitoso concierto streaming por paga estuviera entre los favorecidos.



El rapero Toxic Crow, que ha presumido sus logros en bienes raíces y quien lanzó el libro “Cómo hacerse millonario pensando”, y que tiene además otras entradas financieras, fue cuestionado, pero él lo justificó: “Siento que se nos ha abierto una brecha en estos 10 meses que tenemos presos, cautivos, que no podemos desarrollar nuestras actividades, ya ta’ bueno en verdad”.



Otra polémica destapó este lunes el cantante urbano Don Miguelo y su mánager Giordano Landron, quienes negaron “categóricamente” que el artista haya recibido ayuda o algún pago por adelantado de los 100 millones que el Gobierno entregará a la industria musical para realizar las actividades navideñas.



El nombre de Don Miguelo aparece en la lista de los artistas que serán beneficiados, pero éste acudió a sus redes sociales para negar la información alegando que no han hablado ni con él ni con su representante para negociar.



Mientras tanto, el cantante y senador por la provincia de Monseñor Noel, Héctor acosta “el Torito” anunció que donará la totalidad del dinero, incluyendo la parte que le corresponde como dueño de orquesta a sus músicos.



Artistas excluidos



Con un largo mensaje titulado “Me duele el arte de mi país” la artista Covi Quintana lamentó ser excluida.



“Que pena que nadie es profeta en su tierra y que como yo, una gran parte de la clase artística dominicana que también venimos guayando la yuca, NO seamos tomados en cuenta por las entidades gubernamentales de nuestro país para tomar decisiones en cuanto al futuro del arte”, dijo indignada la intérprete de “Soy dominicana”.



Su colega de la escena del pop, Nathalie Hazim, pidió que el arte sea más inclusivo.



De su lado, el urbano Mark B apoyó el comentario.



El integrante de música típica, Robert Liriano, explotó porque el merengue típico quedó fuera, salvo unos pocos exponentes. “¿Por qué siempre la música típica está denigrada, por qué no nos toman en cuenta?”.



Conocidos exponentes de los géneros merengue, bachata, salsa, pop, música tropical y urbana acudieron a un encuentro de prensa encabezado por Peña. Las imágenes se volvieron vitales en las redes sociales.



Tony Peña Guaba aclara



El coordinador del Gabinete de Política Social explicó en varios mensajes en su cuenta de Twitter que el dinero entregado no es un regalo y enfatizó que los dueños de orquestas deberán pagarle a sus músicos y a todo el personal.



“La industria más golpeada por el COVID-19 es el entretenimiento. 9 meses sin trabajar. No es verdad que la mayoría de los artistas son ricos. Este pago es para el dueño de la orquesta quien tendrá que pagarle a todos sus músicos, choferes, los que ponen y recogen los instrumentos”, escribió el funcionario en Twitter.

Agregó: “Por último no es un regalo. Tendrán que pagar a futuro con presentaciones de diversas formas cuando el COVID-19 lo permita. Lo importante es la transparencia y el reconocimiento a los artistas dominicanos”.



En otro mensaje señaló que “hay transparencia”, indicando que “todo el mundo tiene que firmar contrato” y el acuse de recibo de su cheque auditado por la Contraloría.(ç