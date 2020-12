Congelan cuentas bancarias a varios exfuncionarios investigados por supuestos actos de corrupción

SANTO DOMINGO. – Como parte del proceso de investigación que realiza el Ministerio Público a 10 ex funcionarios, incluidos dos hermanos del ex presidente Danilo Medina, vinculados a un supuesto entramado de corrupción, las cuentas bancarias de varios de ellos fueron congeladas, reveló este viernes Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina y del ex presidente ex director de la OISOE.

Los detenidos continúan detenidos en espera de la audiencia de medidas de coerción el domingo.

Mientras se acerca la fecha para comenzar la audiencia de solicitud de medidas de coerción en contra dos hermanos del ex presidente Danilo Medina y otros 8 ex funcionarios que supuestamente se beneficiaron de contratos millonarios del Estado, la PEPCA continúa la búsqueda de evidencias y posible arresto de implicados