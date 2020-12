/ / Ciudadanos que estén en resort fin de semana podrán circular hasta las 5 PM; deberán cumplir dos requisitos

Santo Domingo.- Para aquellos ciudadanos y familias locales que se encuentren hospedados en hoteles y establecimientos turísticos por las fiestas, y su salida o checkout sea en fin de semana del 1 al 10 de Enero, se permitirá su regreso, con tránsito hasta las 5 pm, mostrando los siguientes documentos: ⁣

⁣

1. Voucher Check Out del Hotel (o factura de salidad). Este documento debe ser oficial del hotel, conteniendo nombre y logo del mismo. Debe decir claramente el nombre de la persona y fecha de salida. ⁣

2. Cédula, Licencia o Pasaporte de la persona que aparece en el Documento de Salida. ⁣

⁣

Se necesitará al menos 1 documento de salida por vehículo.

Se Instruye a los hoteles a implementar una forma segura y expedita para facilitar estas medidas, incluyendo la entrega de esta factura la noche anterior a la salida. ⁣

⁣

Para el caso de personas y familias hospedados en Villas o alquileres no hoteleros, se permitirá la constancia de reserva emitida por la Agencia de Viajes o Tour operador. Este documento deberá decir claramente el nombre y logo de la Agencia o Tour Operador, nombre de la persona que alquila y fecha de entrada y salida. Esto se presentará junto a un documento de identidad. ⁣

⁣

Los hoteles no podrán realizar actividades como fiestas, conciertos, u otros eventos durante el período 1-10 de enero 2021. Los eventos como bodas, o congresos privados previamente agendados solo podrán tener asistencia de personas que tengan estadía dentro del hotel y cumpliendo el protocolo. ⁣

⁣

Durante el período, se estarán llevando a cabo inspecciones recurrentes a los establecimientos turísticos para garantizar el cumplimiento de estas medidas. ⁣

Faltas en la aplicación correcta del protocolo conllevarán sanciones.⁣

⁣

Las playas públicas estarán abiertas hasta el horario establecido para toque de queda anunciado el día de hoy. Cumpliendo igualmente con los protocolos.

