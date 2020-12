/ / Asaltan a Yiyo Sarante en la avenida España de Santo Domingo Este

Santo Domingo.- El artista de salsa, Yiyo Sarante, informó que fue asaltado en la avenida España en el municipio de Santo Domingo Este.

Los delincuentes le llevaron 500 mil pesos en efectivos y más de un millón de pesos en prenda.

“Mi gente acabo de ser asaltado hace unos minutos, en una obra que estoy haciendo en la avenida españa, próximo a Zutros y Pitbull autodetailing, llegaron dos individuos con mascarillas, un folder, ambos con pistolas nos apuntaron sorprendiendo a mi padre, los obreros y a mi, me despojaron de RD#500,000.00 en efectivo, prendas valoradas en más de RD$1,000,000 y mi celular. Esta es mi República Dominicana la que amo y en la que creo, pero lamentablemente NO es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias, que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal momento”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

SOYDEMAO.COM - NOTICIAS