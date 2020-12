/ / Arcángel se somete a estudios tras detectar una mancha en cerebro. Fue hospitalizado de emergencia.

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El reguetonero Arcángel fue hospitalizado de emergencia, a través de sus redes sociales explicó que atraviesa por varios problemas de salud que incluyen el corazón y ahora una mancha detectada en su cerebro.



En su emotivo mensaje, el cantante, que recientemente lanzó el disco "Los Favoritos 2", aseguró que no le tiene miedo a la muerte, pues es lo único seguro que tiene el ser humano, sin embargo, no le gustaría morir tan joven, desearía ver crecer a sus hijos.



"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar! Bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás! Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo q se propusieron y yo estar presente! Quiero darle más honor todavía a mi MADRE y al BARRIO q me vio crecer! He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo! Agradecido INFINITAMENTE con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en ORACIO?N! (HONOR, LEALTAD Y RESPETO) HASTA QUE SE SEQUE EL MAR Y LLUEVA PARA ARRIBA! GRACIAS A DIOS POR FANA?TICOS COMO LOS QUE TENGO. LES PROMETO SEGUIR LUCHANDO".



Con el lanzamiento de "Los Favoritos 2", que cuenta con colaboraciones de Maluma, Sech, Wisin & Yandel y su excompañero de dúo De La Ghetto, el astro urbano celebra 15 años de carrera y vuelve a su faceta como artista independiente.



En este 2020 tan turbulento lo que más le ha gustado es poder pasar más tiempo con sus hijos Joe Martin, Lucero y Austin.



"Me siento vivo, me siento lleno, por primera vez en toda mi carrera siento que de verdad soy feliz y es porque tengo a mis hijos viviendo bajo el mismo techo", dijo el artista en octubre.



"Mi familia está por encima de todo, mi mundo no gira entorno a la música, mi mundo gira en torno a mi familia y al bienestar de mis seres queridos, en eso ha cambiado Arcángel", dijo.

