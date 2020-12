/ / A cuatro meses el PRM aún no decide la sustitución de la fenecida diputada de Valverde Zaida Polanco

Mao.- Desde que comenzó el período legislativo el pasado 16 de agosto, la Cámara de Diputados nunca ha podido sesionar con la totalidad de sus miembros, ante la falta de una vacante en la lista de puestos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que quedó libre, luego del fallecimiento de la diputada electa Zaida Polanco.

Recordamos que de cuatro vacantes que habían tres diputados renuncia-ron a sus cargos para formar parte del gabinete del presidente Luis Abinader y una legisladora falleció antes de juramentarse.



No obstante, ya con el plazo vencido, el PRM aún no parece haber tomado una decisión sobre la persona que ocupará la vacante en la Cámara de Diputados, dejada por Zaida Polanco, aunque la dirigencia municipal y provincial de Valverde, coinciden en que esa curul debería ocuparla el licenciado Gustavo Rodríguez, esposo de la fenecida diputada Polanco.



Los diputados del PRM que renunciaron a sus cargos para ocupar posiciones en la administración pública son Nelson Arroyo, de la provincia San Pedro de Macorís; Olmedo Caba, Duarte, y Josefa Castillo, Santo Domingo Este. En tanto que Zaida Polanco, de Valverde, falleció por Covid-19 antes de asumir.



Sin embargo, el PRM tenía un plazo de 30 días (que ya venció) desde el deceso de una diputada para entregar las ternas con los nombres que ocuparán las cuatro vacantes que tiene en la cámara baja.



El ministro administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha manifestado que la organización se ha reunido varias veces para tratar ese tema, pero aún no se han expresado sobre lo decidido, ni ha enviado ninguna comunicación a la Cámara de Diputados.



La Constitución establece un plazo de 30 días para la presentación de la terna y transcurrido ese tiempo “la cámara correspondiente hará la elección”

