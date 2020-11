SOYDEMAO.COM - NOTICIAS

TEÓFILO BONILLA

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles de urgencia y en dos sesiones consecutivas, con la ausencia de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el proyecto de Presupuesto General del Estado, con su adendum, por un monto de un billón 37 mil millones 842 mil trescientos millones pesos.

La iniciativa la estudió una Comisión Bicameral (Diputados y senadores), la cual presidió el diputado José Santana (Bertico), quien en su informe resaltó la ardua labor realizada y el consenso logrado para para que se estructurada pieza viable entre las partes.

El vocero de los diputados del PRM, Julito Fulcar, solicitó al pleno que la iniciativa se declaraba de urgencia y se aprobara en dos sesiones consecutivas, la cual fue acogida por los 117 legisladores presentes. En la sesión por el PLD quedaron en el hemiciclo, Rafael Alburquerque y María Fernández por Monseñor Nouel. Las cuales votaron a favor del Presupuesto.

El Presupuesto General del Estado se aprobó con la ausencia de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que habían solicitado permisos para retirarse del hemiciclo, debido a que tenían un compromisos, comunicaron al presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, ya que asistirían a la reunión del comité Político de esta tarde.

Las propuestas sometidas por el PLD, fueron rechazadas a unanimidad por el hemiciclo.

Debates

Félix Castillo, del PLD por Puerto Plata, dijo que funcionarios del Gobierno han dicho que se han ahorrado miles de millones de pesos por reducciones y eliminación de instituciones y por otras medidas de austeridad, pero sin embargo el Presupuesto está sobrevaluados ingresos.

El presidente y el equipo económico aumentaron los gastos de nóminas, que tanto criticaron al gobierno pasado, y que prometieron que desde el primero de enero del 2021, todos los perremeístas serán nombrados en la administración pública.

Bertico Santana, director de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, dijo que el Presupuesto General del Estado a ejecutarse en el año 2021, dijo que contiene reducción presupuestaria de 16 ministerios y se le incrementaron a otros seis ministerios para atender prioridades que necesita la población ante la crisis sanitaria.

A los ministerios a los que les incrementaron los presupuestos son los de la Presidencia, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Ministerio de la Mujer, además establece la intención de reducir el déficit fiscal, y que para ellos se venderán algunas acciones en algunas empresas del Estado.

Entre esas empresas están algunos activos de la CDEEE, Fonper, entre otras, donde se harán transformaciones legales.

Destacó el legislador que las recaudaciones a través de Aduanas se prevé e DGII, serán menores o iguales que los del año 2019, ya que los ingresos este año se cayeron.

El presupuesto contempla un programa en el gasto del gobierno Central estimado en 105 mil millones de pesos, que se aplicará a través de ocho ministerios.

Dijo que la pieza desarrollada es necesaria para todos, por lo que solicitó a sus colegas diputados, votaran por el Presupuesto General del Estado y que se someta su urgencia y se aprobara en dos lecturas consecutivas.

Radhamés Camacho, del PLD, dijo que el gobierno ha anunciado la eliminación de los programas Queda en Casa, Pa´Ti y y Fase, que impactan 2.3 millones de dominicanos, hoy impactados por la pandemia del Covid-19, que en su mayoría fueron suspendidos de sus trabajos por las empresas cerradas de manera temporal, y pidió que estos se mantengan para evitar una crisis económica mayor en el país.

Advirtió que eliminar esos programas provocaría una quiebra masiva de una gran cantidad de empresas, y los trabajadores despedidos no tendrán ningún tipo de seguridad social y serán condenados a la muerte.

Mateo Espaillat, del Dominicanos por el Cambio, indicó que con una situación económica y de crisis sanitaria que afecta el país, es difícil que se ejecuta una pieza de desarrollo que pueda favorecer realmente a la población. Informó que el bloque del Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio, votarán a favor del Presupuesto del 2021.

Gustavo Sánchez, vocero del PLD, dijo que el Presupuesto presentado es distorsionado, y que presentó varias propuestas para corregir algunas supuestas distorsiones, en los artículos 6, 8 y 9.

Expuso que en el Presupuesto del 2021, en los ingresos de capital, hay encubierto apoyo presupuestario por la venta de Puntas Catalina, y otros activos del pueblo, que implica 87 mil millones de pesos, unos 1,400 millones de dólares, que pretende realizar el Gobierno desconociendo la competencia del Congreso Nacional.

También denunció que el gobierno le presentó una propuesta a la Barrick Gold, le adelantaran los pagos de los años 2021, 2022 y 2023, partiendo el valor del precio de oro al día hoy, sin saber el precio del metal en esos años.

Sánchez dijo que los legisladores del PLD votarán en contra del Presupuesto General del Estado, y condicionó favorecer la pieza, deberán ser acogida algunas propuestas como es modificar el artículo 20, en los cuadro 8 y 9, para que se aumenten más de 300 mil millones de pesos para los programas sociales fase, Pa´ti y Quédate en Casa, con desmonte gradual.

Antonio Abel Lora, de Montecristi solicitó la asignación de 300 millones de pesos para el Seguro Nacional Agropecuario para garantizar la cosecha a los productores y abogó para que se fortalezca la asignación presupuestaria para el sector agropecuario y así garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo dominicano.

Elías Wessin Chávez, vocero del bloque de Diputados del PQDC, señaló que en el Presupuesto General del Estado, hay que establecer una partida para levantar un muro físico en la frontera para frenar el ingreso ilegal de los haitianos.

Rubén Maldonado, vocero de la Fuerza del Pueblo, calificó como “politiquería barata” la actitud del PLD de criticar el Presupuesto General del Estado, “pues no es el Presupuesto perfecto, sino posible y que se impone en las actuales circunstancia”.

“Si no aprobamos este Presupuesto, los que sufrirán serán millones de dominicanos, y la Fuerza del Pueblo votará a favor de esta pieza de desarrollo porque a través de los programas sociales beneficiarán a miles de dominicanos y se deben mantener durante el primer trimestre del 2021”, puntualizó Maldonado.

Máximo Castro Silverio, del PRSC, dijo que votará en esta ocasión en su 33 ocasiones por el Presupuesto General del Estado en su vida legislativa, y expuso que lo emitirá de manera crítica, ya que no se incluyeron obras para Santiago, solicitada desde hace años, a pesar de los aportes que anual esa provincia al fisco.

Rafaela Alburquerque, del PLD por SPM, señaló que no favorece que se sometan propuestas de modificación del Presupuesto y entonces abandonen el hemiciclo. Dijo que con la situación que afecta el país por la crisis sanitaria, no deba aprobar este Presupuesto. “Soy libre pensadora, no seré un obstáculo en este Congreso, pase lo que pase, y hoy votaré por el 28 presupuestos”.

Héctor Félix, vocero del bloque del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que el Presupuesto del 2021 es Sui Generis. “El país está en emergencia, y todos los partidos y sectores debemos pensar cómo vamos a enfrentar la pandemia para salir de esta crisis sanitaria y quitarnos las mascarillas y transitemos por las calles de nuestros país.

En los debates intervinieron otros diputados Plutarco Arias, del PLD por SPM; Hamlet Melo, de la FP por La Altagracia.