Senadores explorar las posibilidades de inversión de empresas asiáticas con embajador de China

Santo Domingo.-Un grupo de 10 senadores sostuvo este martes un encuentro en la sede de la Embajada china con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el país, Zhang Run, con quien exploraron las posibilidades de inversión de empresas chinas en República Dominicana.

En el encuentro, que busca aportar al fortalecimiento de las buenas relaciones entre estos dos países, participaron los senadores Antonio Marte (Santiago Rodríguez); David Sosa (Dajabón); Melania Salvador Jiménez (Bahoruco); Félix Bautista (San Juan); y Martín Nolasco Vargas (Valverde).

También, el Presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores del Senado, Pedro Catrain (Samaná); Dionis Sánchez (Pedernales); Valentín Medrano (Independencia); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez); y Lía Díaz Santana (Azua).

En la reunión, además, estuvo presente el presidente de la Asociación de Empresas Chinas en la República Dominicana (AChiRD), Ma Guoqiang, y representantes de las empresas Sinohydro Corporation Ltd – Sucursal República Dominicana, Megastar S&T SRL, Huawei Technologies Dominicana, China Harbour Engineering Company Ltd-Sucural República Dominicana, Beijing Global Safety Technology Co., Ltd. (GSAFETY), Yutong Bus Co., Ltd. en RD.

Los senadores presentaron respectivamente las provincias a las que pertenecen, destacando las principales características, las políticas preferenciales y el potencial de inversión en diferentes áreas tales como agricultura, turismo, transporte, entre otras, con el objetivo de explorar las posibilidades de inversiones provenientes de China.

Por su parte, cada uno de los empresarios chinos hizo una presentación de su empresa, mostrando su interés de trabajar junto con las autoridades dominicanas, para participar en los proyectos locales.

El Embajador chino Zhang Run dijo que este encuentro facilitará mucho para canalizar las oportunidades de cooperación entre ambas partes.

La visita de los senadores y su reunión con los empresarios chinos demostró plenamente la confianza de la sociedad dominicana hacia los inversionistas chinos.

"Esta Embajada siempre apoya y estimula a las empresas chinas a desarrollar proyectos según la voluntad de la parte dominicana, las leyes locales y las reglas internacionales para promover el desarrollo socioeconómico de este país caribeño", dijo el embajador Chino