Pedro Pierluisi es el gobernador electo de Puerto Rico

Contabilizado el 100% de los colegios de votación, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ganó las elecciones generales por una diferencia de 16,934 sobre el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos "Charlie" Delgado Altieri.

Esto representa que Pierluisi obtendrá en las próximas horas una certificación preliminar de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como gobernador electo que le permitirá dar paso al proceso de transición con la gobernadora saliente Wanda Vázquez

Específicamente, Pierluisi obtuvo 406,830 votos, para un 32.93%, mientras Delgado Altieri logró 389,896 sufragios, para un 31.56%.

Debido a esta diferencia de votos, no habría recuento por la candidatura a la gobernación.

Poco después de darse a conocer el resultado a la gobernación, el comisionado electoral alterno del PPD, Nelson Rodríguez Vargas, expresó que todavía quedan papeletas por contabilizar como para certificar una victoria de Pierluisi.

"Quedan 20 maletines que no se han abierto ni siquiera todavía y 39 que están a mitad. Esos que están a mitad significa que, por ejemplo, en un colegio se contó la papeleta legislativa, pero no se terminó de contar la papeleta estatal o no se contó la papeleta del plebiscito", explicó.

Se le indicó que el comisionado del PPD, Nicolás Gautier, reveló esta mañana que los que quedaban eran unas 10,000 papeletas sin adjudicar, por lo que Delgado no superaría los 16,934 votos que Pierluisi le llevaba de delantera al cierre del conteo de votos. Pero, el abogado dijo desconocer si la colectividad reconocería la derrota.

"No me corresponde eso a mí como comisionado alterno, pero ciertamente hay una tendencia y está clara en el sistema. No obstante, tenemos que esperar a que se termine de contar los últimos votos, especialmente para las alcaldías y los distritos representativos, algunos que están en unos márgenes pequeños, poniendo como quiera al PPD ganando las alcaldías y los distritos representativos", señaló Rodríguez Vargas.