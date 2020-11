/ / Nancy Álvarez llama “Pinocho” a Nuria Piera.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La psicóloga dominicana Nancy Álvarez arremetió contra la comunicadora Nuria Piera a que llamó “Pinocho”, asegurando que es falsa la información de que le ganó la demanda a su esposo, Alvaro Skupin en varios tribunales de los Estados Unidos.



“Ahora salgo de grabar y me dicen que el abogado de Pinocho informó que ganaron una demanda en USA…. Pinocho por eso te crece la nariz. Eso no es verdad, esto llegará hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Apenas comienza Pinocho” posteó Álvarez a través de en sus redes sociales



Ayer circuló por los medios dominicanos la información de que la comunicadora Nuria Piera habría ganado la demanda en contra del esposo de Álvarez, Álvaro Skupin.



Según el abogado de Nuria Piera, Matías Dorca, los tribunales de primera instancia y el de apelación determinó que no hubo difamación, ni injuria y que la investigación estuvo bien documentada con las opiniones de médicos experto en la materia.