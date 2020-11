/ / Jhonny Ventura revela narcotraficantes está financiando música urbana

El merenguero, Johnny Ventura, confesó que el narcotráfico destruyó grandes orquestas del merengue y actualmente financia la m

úsica urbana, poniendo en riesgo, no solo la identidad cultural sino que permea a las nuevas generaciones.



Entrevistado en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 y que conducen Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Hansel García y Dari Terrero, dijo que las autoridades tienen la responsabilidad de hacer lo necesario por proteger y rescatar el merengue como identidad cultural, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.



El caballo mayor, como se le conoce, también lamenta que desde la radio, la música dominicana ha sido extirpada y considerada vieja, lo que impide el surgimiento de nuevos relevos.



“Mi preocupación precisamente es que por el desprecio que hay desde los sectores, empezando desde los gobiernos, no voy a hablar de uno en especifico, los gobiernos nuestros han creído que la cultura es un gasto, y yo insisto en que es una inversión”, puntualizó



Indicó que después que comenzó a incursionar el narcotráfico en la música, nos hemos visto relegados, porque muchos no se prestan a ser punta de lanza de ese sector, por el daño que provoca en la juventud.

“Su inversión fuerte es en la música urbana y tristemente nos hemos dejado arrastrar todos de ello, la música urbana como género musical no la critico, a no ser las letras” dijo



El destacado intérprete aprovecho su visita virtual en Mas Cerca para invitar a sus seguidores a asistir a su primer concierto vía Online, el próximo 26 de noviembre día Nacional del Merengue.

Por José Peguero-Ensegundos.do

