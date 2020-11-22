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¡HÁGASE!

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VAMOS A ESTABLECER ADEMÁS UN “VIERNES BLANCO”, EN TODAS PARTES, CON DEMOSTRACIONES DE HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, RESPECTO DE LOS ACTOS HUMANOS TODOS, EN VEZ DEL NEGRO SOLAMENTE QUE HASTA AHORA SE TIENE, PARA ESTAR OFERTANDO LA VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, Y OTROS, TAL ES EL CASO DE UNA PROMESA RELATIVA QUE HICIERA EL DIRECTOR DE INESPRE EN EL PAÍS, COMO PARTE DEL ABANICO MERCURIAL EXISTENTE A NIVEL DE DOMINICANA. (LISTÍN DIARIO, DEL 11-11-20). CLARO, SON DE ESAS OFERTAS MERCADOLOGICAS DE BARATURAS COMERCIALES DURANTE UN DÍA, DE ARTÍCULOS DE CONSUMO RÁPIDO, COMO DE USO MODERADO.   PARA SEGUIR EMBAUCANDO A LOS INGENUOS QUE ABARROTAN LAS TIENDAS EN OCASIÓN, ACOGIÉNDOSE A LA PRÁCTICA ANUAL DISPUESTA. ESA SOLO TIENE UN ÚNICO PROPÓSITO:  VENDER, Y NADA MÁS. ¡QUE NADIE SE PIERDA!

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