/ / ¡HÁGASE!

VAMOS A ESTABLECER ADEMÁS UN “VIERNES
BLANCO”, EN TODAS PARTES, CON DEMOSTRACIONES DE HONESTIDAD Y
TRANSPARENCIA, RESPECTO DE LOS ACTOS HUMANOS TODOS, EN VEZ DEL NEGRO
SOLAMENTE QUE HASTA AHORA SE TIENE, PARA ESTAR OFERTANDO LA VENTA DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, Y OTROS, TAL ES EL CASO DE UNA PROMESA RELATIVA QUE
HICIERA EL DIRECTOR DE INESPRE EN EL PAÍS, COMO PARTE DEL ABANICO
MERCURIAL EXISTENTE A NIVEL DE DOMINICANA. (LISTÍN DIARIO, DEL
11-11-20). CLARO, SON DE ESAS OFERTAS MERCADOLOGICAS DE BARATURAS
COMERCIALES DURANTE UN DÍA, DE ARTÍCULOS DE CONSUMO RÁPIDO, COMO DE USO
MODERADO. PARA SEGUIR EMBAUCANDO A LOS INGENUOS QUE ABARROTAN LAS
TIENDAS EN OCASIÓN, ACOGIÉNDOSE A LA PRÁCTICA ANUAL DISPUESTA. ESA SOLO
TIENE UN ÚNICO PROPÓSITO: VENDER, Y NADA MÁS. ¡QUE NADIE SE PIERDA!
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