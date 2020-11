/ / Fausto Mata presenta su nuevo amor "Dice que ella es su nuevo golpe"

El actor hizo la confirmación en sus redes sociales tras MásVip dar a conocer una fotografía de estos caminando juntos y agarrados de las manos.



De acuerdo, a informaciones la mujer que tiene “loco” a Boca de Piano tiene 27 años de edad, trabajó con la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, en la Biblioteca Infantil.



“Si, ella es mi pareja MásVip se q subió una foto de nosotros y no voy a negarla, estamos viviendo juntos mi gente, pero ella es de bajo perfil, si estamos juntos para que no inventen nada más, solo queríamos tenerlo lejos de las redes, pero si, ella es mi golpe”, compartió Boca de Piano.



Fausto, quien según trascendió se encuentra muy enamorado de la joven, se separó de la madre de sus tres hijos en el año.



Aunque en algunos momentos se especuló que estuvo saliendo con algunas mujeres, no fue hasta ahora que el comediante confirmó que sostiene una relación sentimental.