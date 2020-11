/ / Ex ministro de Salud Pública favoreció con más de RD$213 millones a Alexis Medina, violentando procedimientos de compras

La afirmación es parte del expediente que tiene elaborado el Ministerio Público contra Hidalgo y otros apresados por supuesta corrupción administrativa

Santo Domingo, RD.-La orden de allanamiento y análisis de equipo otorgada por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) en contra del exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, revela que esté, junto al excontralor, Rafael Germosén, violentaron todos los procedimientos de compras y contrataciones para favorecer con montos millonarios a empresas relacionadas con Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.

“Todas las maniobras fraudulentas e irregularidades cometidas por los imputados Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (exministro de Salud Pública) y Rafael A. Germosen (ex contralor general de la República), entre otros exfuncionarios bajo investigación, estaban destinadas para beneficiar a las empresas del investigado Juan Alexis Medina Sánchez (Domedical Supply SRL. y General Medical Solution AM, SRL), operadas a través de sus supuestos testaferros los imputados Víctor Guillermo Libras Báez, Cesar Ezequiel Félix Cordero, José Dolores Santana Carmona, Omalto Gutiérrez Remigio y Domingo Antonio Santiago Muñoz, entre otros, en perjuicio del Estado Dominicano, a través de procesos de compras realizadas ilícitamente por el Ministerio de Salud Pública, que generaron libramientos de pagos por RD$70,347,905.00 a favor de la empresa Domedical Supply, S.R:.L y RD$129,777,956.20 a favor de la compañía General Medical Solution AM, SRL,” sustenta el Ministerio Público en la solicitud.

Explica que Hidalgos habría usado su condición de funcionario nombrado por el expresidente Danilo Medina, a través de tráfico de influencia, para beneficiar con pagos de miles de millones de pesos a un entramado societario dirigido por Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario.

La orden de allanamiento en contra de Hidalgo, exministro de Salud en el periodo 2012-2014, detalla que este, en el 2013, solicitó una dispensa al excontralor Germosén para aprobar una proceso de compra a favor de la empresa Domedical Supply y General Solution, propiedad de Alexis Medina, a pesar de que infringía los procedimientos de compras y contrataciones.

El documento legal indica que para la fecha la trama aprobatoria se completó con una “nota aclaratoria” suscrita por doctora Mercedes Rodríguez Salvar, viceministra administrativa de Salud Pública, de entonces.

Precisa que los imputados se prevalecieron del programa de medicamentos protegidos para infiltrar las compras y emitir varias órdenes de compra por un monto de RD$49,661,273.16 para ser utilizado en la Semana Santa del 2013, a favor de las empresas de Alexis Medina Sánchez, Domedical Supply y General Medical Solution

En otra compra, según el Ministerio Publico, de fecha 25 de septiembre del 2014, mediante una supuesta evaluación de Comité Farmacéutico del Programa Protegido salió favorecida Genera Medical Solution, donde se pedía la compra de un medicamento al que esa empresa habría tenido la exclusividad, proceso que habría sido fraudulento porque otro oferente había ofertado vender el producto.

En esta maniobra de compra la empresa de Alexis Medina salió favorecida por RD$43 millones, bajo el alegato de que era el proveedor exclusivo, información que resultó ser falsa.

El expediente presenta una relación de compras realizadas por las empresas de Alexis Medina en la gestión de Hidalgo por un momento total de 213 millones 375 mil 462 pesos con 60 centavos.

Las acusaciones indican que los implicados serán presentados a la justicia con cargos de violación a la Constitución de la República, infracciones del Código Penal, sobre declaraciones de bienes, lavado de activos, y otras infracciones graves