/ / En silla de ruedas y con la ayuda de su esposa, Chyno Miranda asistió a su tratamiento de rehabilitación.

La noticia sorprendió a sus fans de todo el mundo. El lunes pasado, Jesús Chyno Miranda compartió en su cuenta de Instagram un comunicado elaborado por su equipo de trabajo, en el que relataba la difícil enfermedad que estaba atravesando y que lo había llevado a pasar un mes internado luego de perder por completo su movilidad.“Jesús empezó con unas breves pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y endurecimiento, dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más”, comenzaba diciendo el texto autorizado por el cantante de Chino y Nacho.Sin embargo, en el mismo posteo se aclaraba que “el tratamiento recomendado y ordenado por los médicos fue rehabilitación física" en el mismo nosocomio donde había estado hospitalizado durante las últimas cuatro semanas. Y que, afortunadamente, Chyno había podido regresar a su hogar junto a su mujer, Natasha Araos, y su hijo Lucca, logrando ya caminar por sí solo y mostrándose mucho más fortalecido.Inmediatamente, los fans del cantante oriundo de La Guaira, Venezuela, comenzaron a realizar cadenas de oraciones para pedir por su pronta recuperación. Y estuvieron pendientes de las publicaciones de su esposa, una reconocida influencer cultora del fitness y la vida sana, quien aclaró que por decisión del propio Miranda no había dado ni iba a dar, por el momento, ningún detalle sobre la enfermedad que lo aqueja.Lo cierto es que, en el día de ayer, las cámaras de El Gordo y La Flaca, el programa de farándula que se emite por la cadena Univisión, registró las primeras imágenes del cantante asistiendo a un hospital de Miami, donde reside desde hace ya varios años, para continuar con el tratamiento de rehabilitación que comenzó durante su internación. Y se pudo ver cómo, con mucho amor y paciencia, Natasha lo ayudaba a impulsar la silla de ruedas con la que ingresó al lugar.Por lo que se supo, Miranda deberá asistir diariamente a una terapia para poder recuperar la movilidad de sus extremidades. Y, aunque es verdad que ya logra sostenerse en pie y dar algunos pasos, en las imágenes queda claro que no puede hacer largos trayectos. Así que deberá armarse de paciencia ya que, tal como explicó su equipo de trabajo en el comunicado, se trata de una “recuperación lenta”.Extraoficialmente, ha trascendido que Chyno podría estar sufriendo una neuropatía, es decir, una patología de los nervios y ganglios nerviosos que forman el sistema nervioso periférico y que llevan la información desde el cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo y viceversa. Las causas de la misma pueden ser de lo más variadas y van desde enfermedades autoinmunes hasta traumatismos. Y los síntomas son debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente, en las manos y los pies.El cantante comenzó con sus primeras dolencias a principios de este año, justo cuando con Miguel Ignacio Nacho Mendoza habían decidido relanzar el dúo que formaron en 2007 y que los mantuvo en la cima del éxito durante una década, hasta su disolución. Por ende, tras la presentación de Raro, el primer single con el que ambos anunciaron su regreso, Chyno tuvo que interrumpir su trabajo para ocuparse de su salud, con la esperanza de muy pronto poder volver a los escenarios.