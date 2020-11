El senador Héctor Acosta dice estar de acuerdo que entreguen el 30% de AFP

El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, dijo este miércoles estar a favor de que se modifique la ley 87-01, para que las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) entreguen a los trabajadores un 30% de los recursos acumulados.

"Yo siempre he dicho que estoy de acuerdo que le den no solo el 30, sino el 50%, porque ese dinero solamente le pertenece a los trabajadores. Yo no entiendo cuál es el afán de que se queden con ese dinero, sino no le pertenece a ellos", manifestó el también cantante, conocido en el mundo artístico como "El Torito