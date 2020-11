/ / El Pacha a “Presidente Luis Abinader le pido perdón y le ruega a la familia presidencial, sus partidarios políticos y simpatizantes " déjenme trabajar”.

Santo Domingo- Ante la presencia de su hija Alaia Lucía y la mención de sus hijos Igor Federico e Enmanuel (Tim), hizo un dramático llamado al presidente del país Luis Abinader y a su esposa Raquel Arbaje, para que lo dejen trabajar. El aguerrido y controversial comunicador se mostró muy preocupado y dijo sentirse acorralado por presiones gubernamentales, durante la transmisión de su programa “Pégate y Gana con El Pacha“desde los estudios Teleradio América canal 12 y 47 en su nueva temporada a partir de las 12:00 pm hasta las 4:00pm.



“Señor presidente Abinader y Sra. Raquel. Quise traer a mi hija porque cuando uno habla delante de los hijos, uno se compromete y la mentira no puede existir. Le pido perdón a usted, a su familia, partidarios y simpatizantes. Si en algo lo ofendí por razones políticas durante la campaña le pido perdón. Que yo recuerde no lo lastime. No es mi rol como comunicador lastimar a nadie. El Pacha es un personaje que le pone pasión a lo que hace”, dijo El Pacha con lágrimas en los ojos.



Martínez hizo una breve historia de diferencias políticas en los Estados Unidos con relación a su caso: “Joe Biden durante la precampaña recibió ataques de Kamala Harris y luego la seleccionó como su vicepresidente. Leonel Fernández selecciono a Sergio Elena también y usted la nombra en la junta monetaria. Las diferencias de campañas no son personales. De usted depende que no me sigan maltratando”, comentó El Pacha.



“Sr. Presidente y esposa ustedes están trabajando bien. No quiero que en su legado quede que usted acorralo a El Pacha y lo hizo saltar de la televisión. Yo tengo hijos, 27 personas dependen de mí y 75 personas dependen indirectamente de mí. No quiero ir el próximo sábado a encadenarme frente al palacio. Muchos presidentes tienen legado negativos. Sr presidente y primera dama del país, déjenme trabajar”, dijo finalmente Frederick Martínez El Pacha.



Pégate y Gana con El Pacha, programa líder sabatino en la televisión dominicana con 9 años ininterrumpido y ahora en su nueva temporada es transmitido desde las 12 del mediodía hasta las cuatro de la tarde por Teleradio América, canales 12 en el sistema de televisión por cable y 45, así como por Televisión Dominicana y en YouTube, en la plataforma de Cachicha y otras redes digitales.