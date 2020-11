/ / Don Miguelo sobre videos de menores bailando tema de Manny Cruz: “Me imagino que ya salieron a buscarlo preso”

“Me imagino que ya salieron a buscarlo preso”, fue la reacción del artista urbano Don Miguelo sobre los videos de varios menores de edad en las redes sociales bailando el tema “Santo Domingo” del cantante Manny Cruz.



Don Miguelo, quien hace unos meses estuvo preso por el “challenge” de su tema “Y qué fue” donde también participaron niños, dijo que no tiene nada personal con el merenguero, pero “somos o no somos”.



“El mejor del bloque” compartió el video de una niña bailando el tema que se ha hecho viral con el mensaje: “Me imagino ya salieron a buscarlo preso ... o sea, se dice que un nin~o O nin~a no puede salir bailando en las redes sociales, al menos en REPU´BLICA DOMINICANA. ¿Y QUE MALDITO RELAJO ES? @conanirdo @olgadinall @policiard ... nada personal con MANNY CRUZ Solo que o somos o no somos”, escribió.



“Santo Domingo”, el tema que Manny Cruz le dedicó la ciudad que lo vio nacer, se ha vuelto viral en las redes sociales en conjunto con el baile que ha sido realizado por miles de personas incluyendo varias figuras.



Se recuerda que el cantante de “Siete locas” fue apresado el pasado mes de agosto luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación sobre el “challenge” que participaron menores de edad y posteriormente fue apresado por varios días.



Finalmente, Don Miguelo fue dejado en libertad tras imponerle al artista urbano presentación periódica, como medida de coerción, y deberá presentarse por ante el Ministerio Púbico que investiga el hecho.



El artista decidió borrar todos los videos menores de edad de sus redes sociales.