Díaz Rúa dice Gonzalo Castillo firmó adenda por RD$105 millones de pesos en una de las obras de Odebrecht

Por Ismael Hiraldo

SANTO DOMINGO.- El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aseguró este martes, durante su defensa en el juicio del caso Odebrecht, que las luchas políticas en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo llevaron a estar acusado en el caso de los sobornos e involucró al ex candidato presidencial, Gonzalo Castillo, al decir que firmó una adenda por $105 millones de pesos en una de las obras de Odebrecht.

Díaz Rúa explicó que, a su salida del cargo como titular del Ministerio de Obras Públicas en el año 2012, se desató una lucha política que, a su parecer, fue la razón que lo llevó al banquillo de los acusados en el caso Odebrecht. Agregó que el enfrentamiento entre dirigentes produjo que se "armara un plan para entrar a mucha gente, luego sacarlas y dejar a los que están" actualmente señalados en el caso.

Asimismo, el imputado señaló que en la investigación que realizó el Ministerio Público sobre la construcción de la Autopista del Coral se le adjudicaron cinco adendas a la obra, pero garantizó que su mandato sólo firmó cuatro, por lo que manifestó que la quinta fue firmada por Gonzalo Castillo cuando llegó al Ministerio de Obras Públicas. "No se sabe para que él (Gonzalo) firmó esa adenda millonaria, pero él no está aquí en el caso", lamentó Díaz Rúa.

El señalado en el caso de supuesta corrupción más grande en el país sostuvo también que Odebrecht realizó 17 obras que debieron ser esclarecidas por el Ministerio Público, pero en su caso sólo le señalaron cuatro. Es por esto que Díaz Rúa se cuestiona sobre la eliminación de la planta eléctrica Punta Catalina del expediente acusatorio. "¿Entonces se les acabaron los sobornos a Odebrecht con Punta Catalina?", se preguntó el imputado.

Es por esta razón que el exministro de Obras Pública enfatiza que en la gestión de Jean Alain Rodríguez como procurador de la República "se armó un plan en contra de algunos" que ahora lo mantiene en juicio del caso Odebrecht.

Asimismo, Díaz Rúa subrayó que los presuntos planes en su contra, armados por el exprocurador, son una clara señal de que su involucramiento en el caso obedece a "una coyuntura política" que, según dijo, se puede confirmar en el expediente "falso e incoherente" que elaboró el Ministerio Público.

El exfuncionario del PLD garantizó que el expediente acusatorio está "lleno de falsedades" porque en las delaciones del ex gerente de Odebrecht en el país, Marco Vasconcelos, a ele desliga de asuntos de sobornos y enriquecimiento ilícitos.

En ese sentido, Díaz Rúa resaltó que por el plan armado de Jean Alain se efectuaron apresamientos que fueron más "un espectáculo" para atraer la atención pública y denunció que, para ejecutar los encarcelamientos, la Procuraduría contrató empresas fílmicas que pudieran "hacer un show mediático".

Al finalizar su defensa, el señalado en el caso Odebrecht mostró documentaciones jurídicas que avalan que toda su gestión al frente de Obras Públicas, más las obras que señala el Ministerio Público, "no son corruptas ni ilegítimas" y reiteró sobre un plan malsano para mantenerlo como acusado.

También destacó que sus empresas no son instituciones fantasmas para lavar dinero porque, según argumentó, todas están a su nombre y por esta razón "no es posible que haya ilegitimidad en ellas