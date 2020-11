Consejo Disciplinario de la Cámara de Diputados investigará conducta de Pedro Botello

Santo Domingo.-La Cámara de Diputados conformó este martes el Consejo de Disciplina y de inmediato fue apoderada para que investigue los hechos sucedidos el pasado miércoles donde la edificación de ese cuerpo legislativo fue agredida a pedradas por manifestantes que reclaman que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entreguen hasta un 30 porciento a los trabajadores de los recursos que han ahorrado para su retiró.

En su defensa el diputado Pedro Botello adelantó al pleno de la Cámara Baja que sería incapaz de ordenar una agresión contra el Congreso Nacional, institución que denomina como su casa. En ese sentido, indicó que manos criminales intervinieron en la protesta que encabezaba, porque dice tener videos donde se observa una Jeepeta, color negra, llegar a las inmediaciones de la sede legislativa llena de piedras.

"No pido impunidad, ni que se me libere de culpa. Yo pido que se me investigue y que en un juicio oral, público y contradictorio se me permita defenderme", expresó en un turno previo el legislador.

El Consejo de Disciplina está presidido por el diputado Jesús Manuel Sánchez Martínez e integrado por Yuderka de la Rosa, Dionicio de la Rosa Restituyo, Edirda Yoalis De Oleo, Nelsa Shoraya Suarez Ariza, Carlos Mejía y Ruddy María Méndez